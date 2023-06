Pâmela Tomé: Quem é a atriz que pode interpretar Xuxa em série sobre Ayrton Senna?

A série ficcional sobre Ayrton Senna que está sendo desenvolvida pela produtora Gullane e pela Netflix pode ter encontrado a sua Xuxa Meneghel.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz Pâmela Tomé está nas fases finais de negociação para dar vida à apresentadora na produção.

O ídolo da Fórmula 1, que morreu em 1994 após um acidente no Grande Prêmio de Ímola, na Ítalia, viveu um romance com a Rainha dos Baixinhos entre 1988 e 1989.

Pâmela Tomé, atriz que deve interpretar Xuxa em série sobre Ayrton Senna. Foto: Raquel Cunha/Globo/Divulgação

A relação será retratada na minissérie Senna, que terá direção de Vicente Amorim e Julia Rezende e participação ativa da família do piloto.

O tricampeão será vivido pelo ator Gabriel Leone. Alice Wegmann viverá a primeira mulher de Senna e Camila Márdila interpretará a irmã do piloto, Viviane. As gravações devem começar ainda em junho.

Continua após a publicidade





Quem é Pâmela Tomé?

Pâmela Tomé tem 29 anos e é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aos 13, foi morar em São Paulo para investir na carreira de modelo e, aos 21, decidiu estudar teatro.

Ela fez sua estreia na televisão em Aprendiz Celebridades, da Record TV, como secretária de Roberto Justus, em 2014. No ano seguinte, entrou para o elenco de Malhação, da TV Globo.

Pâmela Tomé como Alina em 'Malhação', da TV Globo. Foto: Tata Barreto/Globo/Divulgação

A atriz participou de duas temporadas da novela teen e depois conquistou papéis em Sol Nascente (2017) e Orgulho e Paixão (2018).

Após um período longe das telas, ela retornou à Record TV para atuar na novela Gênesis, de 2021, e na série Reis, em 2022. Pâmela está confirmada no elenco de Desejos S.A, série que deve estrear ainda em 2023 no Star+.