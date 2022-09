Para Oprah Winfrey, ‘Sidney’ é um ato de amor por Poitier

Oprah Winfrey estava discutindo sua profunda afeição pelo ator pioneiro Sidney Poitier - um amigo de longa data e seu mentor - quando foi tomada pela emoção durante uma entrevista sobre o futuro documentário Sidney, um retrato de sua vida . Ela mergulhou a cabeça nas mãos e chorou: “Eu o amo tanto.”

Denzel Washington, Spike Lee, Morgan Freeman, George Nelson, Robert Redford e Halle Berry foram todos entrevistados em Sidney, e suas reflexões sobre o icônico artista e ativista dos direitos civis são muitas vezes esclarecedoras. Mas Sidney significa algo intensamente pessoal para Winfrey, produtora do filme.

“Eu estava tentando não me descontrolar, na verdade, porque meu amor por ele é tão profundo e tão forte quanto por qualquer ser humano que eu conheço”, disse Winfrey em uma entrevista no Festival Internacional de Cinema de Toronto, onde Sidney estreou no sábado, 10. “Ele era meu consultor, meu conselheiro, meu amigo, meu conforto, meu bálsamo, minha alegria.”

Sidney, que estreia na Apple TV+ em 23 de setembro, chega oito meses após a morte de Poitier, o ator inovador que abriu o caminho para inúmeros atores negros em Hollywood e revolucionou sozinho a forma como eles eram retratados na tela. Dirigido por Reginald Hudlin, Sidney foi feito com a cooperação da família de Poitier. Grande parte foi concluída antes de sua morte, em janeiro, aos 94 anos, incluindo sua entrevista com Winfrey.

Mas a perda de Poitier – a quem Winfrey no momento de sua morte chamou de “a maior das ‘Grandes Árvores’” – tornou Sidney ainda mais comovente.

O ator Sidney Poitier em foto de 2013 Foto: Gus Ruelas/Reuters

“O filme é um ato de amor para ele”, disse Winfrey enquanto as lágrimas voltavam a surgir. “Não sei por que estou desmoronando. Minha oportunidade de fazer isso foi minha oferenda a ele.”

Winfrey disse que sua vida foi irrevogavelmente alterada quando viu Poitier se tornar o primeiro ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator (por Uma Voz nas Sombras, de 1963). Uma vida no show business de repente se tornou possível para ela. Mais tarde, eles se encontraram pela primeira vez quando o talk show de Winfrey estava decolando. Poitier era um dos poucos que conseguia entender o que ela estava passando como artista negra.

“Durante os primeiros dias de fama e tudo o que vem com a fama, sendo agredida por todos os lados por negros, brancos, pessoas dizendo que você não é isso ou deveria estar fazendo aquilo, ele foi a pessoa a quem eu recorri”, disse Winfrey. “Ele disse: ‘É sempre uma luta e um desafio quando você está carregando os sonhos de outras pessoas.’”

Foi a primeira de muitas conversas ao longo dos anos.

Oprah Winfrey durante a premiere do documentário 'Sidney', em Toronto Foto: Gus Ruelas/Reuters

“Lembra de Tuesdays with Morrie? Eu poderia ter feito Sundays with Sidney”, diz Winfrey, se referindo ao filme que em português ganhou o título de A Última Grande Lição, de 1999. “Ele era minha pessoa. Ele era meu cara. Ele era meu amigo e meu irmão.”

Hudlin, o diretor de Uma Festa de Arromba e do drama sobre Thurgood Marshall Marshall: Igualdade e Justiça, estima que ele completou cerca de 90% das entrevistas do filme quando Poitier morreu.

“Qualquer pressão que eu estava colocando em mim basicamente dobrou”, disse Hudlin. “Foi uma decepção saber que ele nunca veria, mas fiquei feliz que teríamos esse filme em um momento em que todos quisessem tocá-lo e se conectar com ele.”

Poitier conta suas memórias para a câmera

As entrevistas com Poitier foram realizadas anteriormente, separadas do filme, antes que a saúde da estrela se deteriorasse. Mas as imagens de Poitier falando diretamente para a câmera e aquela voz narrando sua história de vida são uma última chance de estar em sua presença real. Poitier, nascido nas Bahamas, fala sobre como sua jovem identidade foi forjada sem a influência do racismo. Foi apenas quando partiu para Miami aos 15 anos que ele o encontrou.

“Saí das Bahamas com esse sentimento de mim mesmo”, diz Poitier no filme. “E desde o momento em que desci do barco, a América começou a me dizer: ‘Você não é quem pensa que é’.”

Sidney, que se baseia no livro de memórias de Poitier, The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography, aborda alguns de seus filmes seminais, incluindo Acorrentados (1958), O Sol Tornará a Brilhar (1961), No Calor da Noite (1967) e Adivinhe Quem Vem para Jantar. Ele também investiga como ele se conectou a Martin Luther King Jr. e o movimento dos direitos civis com Hollywood; sua amizade com Harry Belafonte; e sua mudança para a direção com Um por Deus, Outro pelo Diabo (1972). Acima de tudo, captura como o racismo, ou qualquer outra coisa, nunca foi páreo para a integridade inabalável de Poitier.





“Para mim, pessoalmente, eu olho e penso: como ele fez isso, sem nenhum modelo?”, impressionou-se Hudlin. “Ele está olhando para uma mata fechada e simplesmente abre um caminho, sempre fazendo a escolha certa. Como ele sempre sabia a coisa certa a fazer sem um roteiro? Para enfrentar sozinho décadas de imagens racistas no cinema, desde o início, e destruir todas essas imagens ilegítimas com a verdade de quem ele era.”

TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES