‘Yellowjackets’: Paramount+ divulga primeiro teaser da segunda temporada

O Paramount+ divulgou o primeiro teaser da segunda temporada de Yellowjackets. A nova temporada da série dramática indicada ao Emmy retorna dia 24 de março.

Abordando os temas de sobrevivência, terror psicológico e amadurecimento, Yellowjackets conta a saga de um time de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio que se tornam (infelizmente) sobreviventes de um acidente de avião nas profundezas do remoto deserto do Norte.

Cena de 'Yellowjackets': teaser da segunda temporada foi divulgado.

A série narra a transformação de uma equipe complicada, mas próspera, para clãs selvagens, enquanto traça as vidas que eles tentaram reconstruir quase 25 anos depois, provando que o passado nunca é realmente passado e que o que começou no deserto está muito longe de ser esquecido.

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), a série é estrelada pela indicada ao Emmy e vencedora do Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), a indicada ao Oscar e ao Emmy Juliette Lewis (Camping), as vencedoras do Emmy Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) e Cipreste Tawny (Inesquecível). Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) também se juntaram à segunda temporada como parte do elenco regular da série, junto com Elijah Wood (trilogia O Senhor dos Anéis) convidado para série.

A primeira temporada teve uma rara pontuação de 100% no Rotten Tomatoes e recebeu sete indicações ao Emmy. Produzida para o Paramount+ pelo estúdio Entertainment One (eOne), a série está atualmente em produção em Vancouver.