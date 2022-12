Paramount+ divulga teaser da segunda temporada de Yellowjackets; assista

O Paramount+ divulgou, nesta quinta-feira, 15, o teaser da segunda temporada de Yellowjackets. O drama de sobrevivência, indicado ao Emmy, estará de volta no serviço de streaming, apesar de ainda não ter data de estreia prevista. A primeira temporada tem a surpreendente pontuação de 100% no Rotten Tomatoes, importante portal de avaliação de produções audiovisuais, e recebeu sete indicações ao Emmy.

Uma soma de histórias épicas de sobrevivência, histórias de horror psicológico e drama de amadurecimento, Yellowjackets é a saga de um time de jogadoras de futebol do ensino médio que se tornam sobreviventes de um acidente de avião em meio ao deserto do Norte.

Cena de 'Yellowjackets': teaser da segunda temporada foi divulgado.

A série narra a evolução de uma equipe complicada, mas próspera, para um clã selvagem, enquanto traçam as vidas que eles tentaram reconstruir quase 25 anos depois, provando que o passado não foi resolvido e que aquilo que começou no deserto está longe de chegar ao fim.

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), o elenco da série conta com Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Camping), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Six Feet Under Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), além de Elijah Wood (trilogia de O Senhor dos Anéis).

A segunda temporada também terá no elenco: Sophie Nélisse (A Menina que Roubava Livros), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Riqueza Tóxica), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Estrada da Fúria), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue: Segredos Policiais) e Kevin Alves.