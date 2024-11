Paul Teal, ator de ‘One Tree Hill’, morre aos 35 anos

“O homem mais atencioso, inspirador, determinado, determinado, disciplinado e amoroso morreu na sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Paul, você foi minha alma gêmea, meu futuro marido, meu porto seguro e meu futuro. Você encheu meus pulmões de risadas, meu estômago de borboletas e meu coração de amor. Você foi levado muito cedo, em uma batalha que enfrentou corajosamente sem desistir”, escreveu.

Ela ainda afirmou que, apesar de estar devastada com a morte do noivo, tentará seguir sua vida. “Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma intensidade que você lutou para viver cada dia”.