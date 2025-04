Por que ‘Adolescência’ será exibida nas escolas britânicas?

Com roteiro intenso e filmagem em plano-sequência, a série confronta questões difíceis, como o bullying, a misoginia crescente entre os adolescentes e a impotência dos pais perante a dominação das redes sociais.

O primeiro-ministro britânico diz ter assistido à minissérie com seus filhos adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 16. À imprensa, Starmer disse que a experiência foi difícil, mas que a série pode “ajudar os alunos a entender melhor o impacto da misoginia, os perigos da radicalização online e a importância de relacionamentos saudáveis”, segundo a agência The Associated Press.