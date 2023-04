Por que fãs de ‘Last Of Us’ devem dar uma chance a ‘Sweet Tooth’

Sweet Tooth estreia sua 2ª temporada na próxima quinta-feira, 27. A série pode ser uma boa sugestão para os fãs de The Last Of Us, sucesso em sua primeira leva de episódios. Confira abaixo alguns motivos (com potenciais spoilers) pelos quais quem gostou de assistir à produção da HBO deve dar uma chance à da Netflix e vice-versa.

Amizade improvável

O encontro entre o pequeno e esperançoso Gus (Christian Convery) com o atleta brutamontes de cara fechada Jepperd (Nonso Anozie), o ‘Grandão’, começa de forma não muito amistosa. Algo parecido acontece nos primeiros momentos de convivência entre Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal), de Last Of Us.

Ao longo do tempo, uma bonita amizade se constrói entre as duplas. Indo um pouco mais além, assim como Joel enxerga um pouco da relação com a filha que perdeu no passado em Bella, Jepperd parece, ainda que após muita relutância,ver em Sweet Tooth um pouco do filho que não viu crescer. O garoto também enxerga no grandalhão um potencial protetor, assim como foi seu pai ao longo dos 10 anos em que viveram na reserva.

Cenário apocalíptico, mas com belas paisagens

Continua após a publicidade

As duas produções se passam em uma realidade distópica, na qual a sociedade humana como conhecemos acabou entrando em decadência repentinamente, após situações de pandemia.

Em Sweet Tooth, isso se origina por conta do vírus H5G9, surgido na mesma época em que passam a nascer bebês ‘híbridos’ (mistura entre humanos e animais, como o protagonista).

Cena de 'Sweet Tooth' em meio a uma floresta Foto: Kirsty Griffin/Netflix

Já em Last Of Us, o começo do declínio humano ocorre por conta de uma infestação de fungos que passa a dominar a mente e as funções das pessoas.

Entre os sobreviventes, há pessoas que vivem espalhadas em pequenos grupos por aí, enquanto organizações tentam manter a ordem com base na forte repressão.

Em meio a tudo isso, há muitas cenas com longas caminhadas dos personagens entre extensos campos, passando por florestas ou locais abandonados que foram tomados pela natureza.

Cena de 'The Last Of Us' Foto: HBO

Continua após a publicidade

Flashbacks

A maioria das cenas com momentos retrospectivos não são mera ‘encheção de linguiça’ tanto em Last Of Us como em Sweet Tooth. Uma parte significativa da construção dos personagens e compreensão de suas atitudes acaba se desenrolando através da inserção de histórias do período inicial da pandemia.

Dilemas morais

Quando Marlene (Merle Dandrige), a líder dos vagalumes, pretende sacrificar Ellie em busca de uma cura para o problema dos fungos que assolam a humanidade, coloca-se em questão a possibilidade de ser viável trocar algumas vidas por um bem maior.

Pedro Pascal e Bella Ramsay em cena de 'The Last Of Us' Foto: HBO

Em Sweet Tooth, temos a figura da pesquisadora Gladys Bell (Sarah Peirse), que faz experimentos horríveis com crianças híbridas, que acabam sendo o que mantém viva a esposa do Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), infectada há tempos.

Assista abaixo ao trailer da 2ª temporada de Sweet Tooth, que estreia em 27 de abril de 2023.

Continua após a publicidade