Prime Video anuncia ‘The Making of The Rings of Power’, conteúdo exclusivo de ‘Os Anéis de Poder’

A partir desta segunda-feira, 21, os fãs de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder vão poder conferir conteúdos inéditos de bastidores da primeira temporada da série exclusivamente na função X-Ray, disponível na plataforma de streaming. The Making of The Rings of Power pode ser visto ao acessar a função a qualquer momento enquanto assiste à série. Os espectadores também podem acessar os episódios do X-Ray descendo até a seção Conteúdo Bônus na página principal da série no Prime Video.

O conteúdo dos bastidores de X-Ray convida o público a olhar de perto a produção da primeira temporada, permitindo que os fãs descubram como a série trouxe meticulosamente a Terra-média de J.R.R. Tolkien à vida em todo o seu esplendor. Essas peças de “making of”, cada uma correspondendo a um dos oito episódios da primeira temporada, permitem que os fãs se aprofundem na série por meio de acesso exclusivo, cenas de bastidores e entrevistas com o elenco, showrunners, produtores executivos, diretores e equipe de produção.

Morfydd Clark (Galadriel) e Tyroe Muhafidin (Theo) em cena de 'Os Aneis de Poder'.

The Making of The Rings of Power dá aos fãs uma visão especial da criação dos reinos únicos que compõem a Terra-média, incluindo Númenor e Khazad-dûm, ambos mostrados na tela no auge de sua glória pela primeira vez. Esses segmentos também revelam detalhes emocionantes sobre o design de produção, decoração do cenário, figurinos, maquiagem, efeitos visuais e especiais, acrobacias, lutas com as espadas, passeios a cavalo e muito mais da complexa preparação da criação deste mundo tão especial.

A primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder do Prime Video foi um sucesso global, visto por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, atraindo mais de 25 milhões de telespectadores globais em seu primeiro dia, marcando a maior estreia da história do Prime Vídeo.

A produção também quebrou todos os recordes anteriores do Prime Video para o maior número de espectadores e gerou mais novas assinaturas no Prime do que qualquer outro conteúdo lançado anteriormente.

A função X-Ray já existe há bastante tempo na plataforma, mostrando quem são os atores em cena e, eventualmente, alguma curiosidade sobre a produção. No caso de os Anéis do Poder ela inclui ainda mais recursos, como a música que está tocando ou como eles fizeram a escala dos Pés-peludos e dos Anões?

Para acessar, via dispositivo móvel ou navegador da Web no Prime Video, é só mover o cursor, tocar na tela e/ou pause a série para revelar os controles do X-Ray. O modo de visualização rápida do X-Ray desaparece após alguns instantes, portanto, para ver as informações do X-Ray novamente, basta tocar, clicar ou mover o cursor novamente. Se quiser ver o conteúdo em tela cheia, basta clicar ou tocar em “X-Ray View All” no canto superior esquerdo da tela para entrar no X-Ray em tela cheia. Já em smart Tvs, as peças dos bastidores de The Making of The Rings of Power estarão disponíveis como Conteúdo Bônus. Para ver, é preciso rolar até a seção Bônus na página principal do programa, onde todos os oito segmentos estarão disponíveis para visualização individualmente.