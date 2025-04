Produtora de ‘Adolescência’ já discute uma 2ª temporada da série

Segundo Gardner, a ideia é “expandir o olhar, continuar fiel ao DNA [da série] e não sermos repetitivos”. Kleiner ainda disse que espera pelos retornos do criador e ator Stephen Graham e do roteirista Jack Thorne.

Em menos de um mês, Adolescência acumulou mais de 114 milhões de visualizações, desbancando outras produções recentes como Gone Girls, Pulsação e Devil May Cry no ranking de séries mais vistas da Netflix. Recentemente, o título superou Bridgerton, The Night Agent e a terceira temporada de Stranger Things para se tornar a quarta série de língua inglesa mais vista no streaming.