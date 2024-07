Quarta temporada de ‘Emily em Paris’ ganha trailer; assista

Na quarta temporada, Emily, enquanto luta para conquistar uma estrela Michelin em seu trabalho, estará cada vez mais envolvida com Gabriel (Lucas Bravo). Ela, no entanto, se verá perdida diante de tantos eventos dramáticos ocorridos do casamento de Gabriel e Camille (Camille Razat).

Quem também precisará salvar o casamento é Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), ao mesmo tempo em que terá que lidar com um momento adverso em seu trabalho. Já Mindy (Ashley Park) estará às voltas com sua apresentação no festival de música Eurovision.