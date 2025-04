Pedro Pascal na 2ª temporada de 'The Last of Us' Foto: Liane Hentscher/HBO

Cercada de expectativa, a segunda temporada de The Last of Us chega à HBO e à Max neste domingo, 13. O novo ano contará com sete episódios, transmitidos semanalmente no canal a cabo e com estreia simultânea no streaming.

O novo ano conta com os retornos de Bella Ramsey e Pedro Pascal como os protagonistas Ellie e Joel, com Kaitlyn Dever, Catherine O’Hara, Young Mazino e Isabela Merced se juntando ao elenco principal.

Que horas a nova temporada de ‘The Last of Us’ vai ao ar?

Os novos episódios de The Last of Us começam a ser transmitidos às 22h na HBO, sendo disponibilizados no mesmo horário pela Max.

Na segunda temporada de The Last of Us, Joel e Ellie vivem em paz numa comunidade de humanos, mas as ações de Joel no final do primeiro ano voltam para assombrá-los e jogar a dupla em um novo ciclo de violência.

A série já foi renovada para uma terceira temporada, mas ainda não há previsão de estreia para ela.