Quem é Eugene, personagem mencionado na 2ª temporada de ‘The Last of Us’?

O primeiro episódio da 2ª temporada de The Last of Us foi ao ar no domingo, 13. Novos personagens passam a fazer parte do cotidiano de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey). Alguns deles são velhos conhecidos dos fãs do game, que também reconheceram o nome de Eugene, mencionado pela primeira vez na série - mas os criadores da trama já adiantam que ele deve ter um papel importante na nova leva de episódios.

Atenção! Esse texto contém spoilers.

Quem é quem na 2ª temporada de ‘The Last of Us’ Foto: HBO/Divulgação

PUBLICIDADE No primeiro episódio, com um salto temporal de cinco anos, Joel e Ellie agora vivem em paz entre humanos na comunidade de Jackson, mas as ações de Joel no final do primeiro ano da trama voltam para assombrá-los e jogar a dupla em um novo ciclo de violência. Joel tem se consultado com uma terapeuta para saber como lidar com a jovem rebelde Ellie. A profissional é Gail, interpretada por Catherine O’Hara, personagem que não aparece nos jogos e foi criada originalmente para a série.

Publicidade

A sessão fica tensa quando a terapeuta revela odiar Joel por ter matado seu marido Eugene com um tiro, ainda que não tivesse outra escolha. O motivo não é explicado, mas é provável que Eugene tenha sido infectado durante uma patrulha e Joel precisou matá-lo para que ele não virasse um dos “zumbis” da trama.

Eugene é mencionado no jogo The Last of Us: Part II, mas já estava morto, em decorrência de um derrame, e aparecia somente em fotos. Membro da patrulha de Jackson e parte dos Vagalumes, Eugene usava uma biblioteca abandonada do lado de fora da comunidade para cultivar cannabis, espaço visitado por Ellie e Dina no game.

Já na série, com a criação de Gail, Eugene ganha uma ligação com outros personagens e terá sua história será expandida. Segundo a Variety, ele deve ganhar um episódio como o de Bill e Frank na primeira temporada, sendo interpretado por Joe Pantoliano (ator de Matrix e Família Soprano).

Os criadores da série, Craig Mazin e Neil Druckmann, disseram ao IGN que a ideia rendeu uma oportunidade de explorar melhor a comunidade e a temática do amor e dos extremos retratada em The Last of Us. “Se você assistiu ao primeiro episódio, eles falam sobre Eugene e por que isso é importante. E você verá ainda mais por que isso é importante no decorrer da temporada”, alertou Druckmann.

Publicidade

A 2ª temporada da série contará com sete episódios, transmitidos semanalmente às 22h na HBO, na TV a cabo, e com estreia simultânea no streaming, na Max.