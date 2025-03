Quem é Paapa Essiedu, ator que deve viver Snape em série de Harry Potter?

A série sobre a saga Harry Potter da HBO vem gerando expectativa entre os fãs e, nesta sexta-feira, 7, o portal Deadline citou dois nomes que estariam em negociação para fazer parte da produção.

O ator Paapa Essiedu estaria já fechando um contrato para integrar o elenco da série, enquanto a atriz Janet McTeer também negocia com a produção. Paapa deve viver o professor Snape, enquanto Janet deve interpretar a professora Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu em 'O Projeto Lazarus'. Ator é cotado para interpretar Snape em série de Harry Potter. Foto: Urban Myth Films/Reprodução

PUBLICIDADE O ator é mais jovem do que a versão cinematográfica do personagem interpretada por Alan Rickman. Alan tinha 54 à época do lançamento do primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, enquanto Paapa tem 34 anos. Segundo o Deadline, a escolha se associa a uma declaração da roteirista-chefe, Francesca Gardiner. Em um evento da Max em dezembro, Francesca disse que Snape terá a mesma idade retratada no livro na série: 31 anos.

Quem é Paapa Essiedu?

O ator é conhecido pela atuação em séries como I May Destroy You, mas começou a carreira no teatro. Paapa é natural de Londres e integrou a renomada Royal Shakespeare Company logo após se formar na Guildhall School of Music & Drama.

À época do ensino médio, ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos para medicina na University College London (UCL), mas optou pela carreira como ator. Aos 25 anos, ele se tornou o primeiro ator negro escalado para interpretar Hamlet.

Em entrevista à revista Mr Porter, Paapa detalhou seu método de atuação, que separa as suas emoções das emoções do personagem. “Não visto meu traje até dois minutos antes de uma peça começar ou estarmos prestes a ir para o set, porque não estou interessado em existir [no personagem] por mais tempo do que o necessário”, disse.

Além de I May Destroy You, o ator também já esteve no elenco de Black Doves e Black Mirror, da Netflix. Recentemente, ele ainda atuou ao lado de Saoirse Ronan no longa De Volta ao Mar.

Em 2021, ele foi indicado ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em I May Destroy You no Bafta. No ano passado, ele voltou a ser indicado na mesma categoria por seu trabalho em O Projeto Lazarus.

O que se sabe sobre a série de Harry Potter

Até o momento, apenas o ator John Lithgow, que interpretará Alvo Dumbledore, está confirmado na nova série. John é conhecido por trabalhos em The Crown, Dexter e, mais recentemente, no filme Conclave, que concorreu ao Oscar 2025.

A produção da série de Harry Potter vai começar entre junho e agosto. Francesca Gardiner está confirmada como roteirista-chefe, enquanto Mark Mylod irá dirigir múltiplos episódios. Ambos são vencedores do Emmy pela aclamada Succession.

A série será uma “adaptação fiel” da obra de J.K. Rowling e contará com um novo elenco para uma nova geração de fãs. A previsão de estreia é no ano que vem.