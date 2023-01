Quinta temporada de ‘Irmão do Jorel’ é confirmada por diretor criativo do Copa Studio

Depois de lançar um episódio especial de Natal Irmão do Noel, a animação Irmão do Jorel teve a sua quinta temporada confirmada por Zé Brandão, o diretor criativo do Copa Studio, que é responsável por colocar a série animada nas telas, juntamente ao Cartoon Network.

Nova temporada de 'Irmão do Jorel' está confirmada, mas ainda não tem data para estrear. Foto: Copa Studio/Cartoon Network

Zé falou sobre a nova temporada durante a Live Brutal do Irmão do Jorel. O profissional já tinha dito, durante a CCXP, que aconteceu no início de dezembro, que o estúdio estava começando a pensar uma quinta temporada.

A confirmação, no entanto, veio sem muitas informações. “Vai demorar um pouco”, diz Zé no vídeo. Isso porque a equipe de criação ainda está começando a escrever os roteiros dos novos episódios. Por isso, ainda não dá para saber quando a nova temporada vai estrear.

Todos os episódios de Irmão do Jorel, uma das animações brasileiras de maior sucesso, estão disponíveis no HBO Max, incluindo os dois especiais: Carnaval Bruttal e Irmão do Noel. Por isso, a animação brasileira também pode ser vista em outros países da América Latina.

A série animada também é disponibilizada no canal pago Cartoon Network. Na TV aberta, é possível assistir ao desenho animado na TV Cultura, que passará a exibir a terceira temporada a partir desta segunda-feira, 9, às 18h45.