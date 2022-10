Racismo e homofobia permitiram os crimes de Jeffrey Dahmer

The Washington Post - Entre 1987 e 1991, Jeffrey Dahmer foi responsável pelo assassinato de 15 homens e meninos negros, indígenas, asiáticos e latinos em Wisconsin. Onze vítimas eram afro-americanas, e a maioria dos assassinatos foi cometida no Northside predominantemente negro de Milwaukee. Dahmer conheceu muitas de suas vítimas em bares gays e espaços comunitários LGBT, ou em pontos de ônibus e vários locais comerciais em toda a cidade. Embora nem todos os homens e meninos fossem publicamente identificados como LGBT, alguns deles podem ser considerados “da vida” - um termo usado para descrever o encontro de profissionais do sexo, prostitutas, cafetões com a “vida gay”.

Houve um excesso de programas de TV e filmes que retratam Dahmer. A recém-lançada primeira temporada da série da Netflix criada por Ryan Murphy, Dahmer: Um Canibal Americano, é apenas a mais recente de um cânone libidinoso de crimes reais que enfatiza o espetáculo e o sangue, ao mesmo tempo em que mina ou até diminui as experiências vividas das vítimas de Dahmer.

Jeffrey Dahmer é escoltado até a área judiciária de Milwaukee, em 1991 Foto: ALLEN FREDRICKSON / REUTERS

As representações típicas de seu frenesi de matar falham ao tentar mostrar como as comunidades LGBT de cor foram presas fáceis para Dahmer - e para muitos outros, não apenas assassinos em série - por causa de histórias profundas de violência policial e indiferença em centros urbanos em todo o Centro-Oeste e Rust Belt, nos EUA. Sem esse elemento, a história fica incompleta e sacrifica a chance de lidar com um grande problema social.

Como em muitas outras cidades após a Segunda Guerra Mundial, Milwaukee viu um aumento na visibilidade pública das comunidades LGBT. Durante a guerra, a Comissão Metropolitana de Prevenção ao Crime (MCCP) da cidade, um influente órgão de prevenção ao crime composto por líderes cívicos, realizou um estudo sobre a vida gay em Milwaukee e descobriu que quase 1 mil homens gays chamavam a cidade de lar. Sua maior visibilidade na cidade levou a mais policiamento e condenações. Um relatório de fevereiro de 1945 mostrou que 871 homens foram condenados por sodomia na cidade desde 1938 - com o número de condenações subindo de 72 homens em 1938 para 198 em 1944.

A população negra da cidade também aumentou durante este período por causa do êxodo do Sul conhecido como a Segunda Grande Migração, devido ao crescimento industrial gerado pelas necessidades de fabricação em tempo de guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, negros de estados como Mississippi e Arkansas migraram para Milwaukee em busca de melhores oportunidades de trabalho. A população negra da cidade mais que dobrou em 10 anos, passando de 8.821 em 1940 para 21.722 em 1950.

Veteranos negros retornando da guerra foram amplamente excluídos do benefício do GI Bill, que dava aos americanos brancos a capacidade de comprar casas com juros baixos e outras vantagens. Em vez disso, famílias negras se aglomeraram em uma área do Northside com casas em ruínas, conhecidas como “núcleo interno”, enquanto os moradores brancos fugiram para os subúrbios da cidade, onde um sistema de políticas racialmente excludentes - como redlining e práticas predatórias de empréstimos - manteve as pessoas negras fora.

A aplicação da lei de Milwaukee teve como alvo a crescente comunidade negra da cidade, com base em uma longa história de policiamento de pessoas negras por suas práticas íntimas e sexuais em áreas urbanas de todo o país. Por exemplo, relacionamentos inter-raciais heterossexuais entre negros e brancos eram frequentemente alvos dos jornais da cidade e da polícia.

Além disso, desde pelo menos a década de 1920, as leis de toque de recolher e vadiagem regulavam a presença de negros nas ruas da cidade. À medida que a população negra crescia, também os brancos clamavam que algo precisava ser feito para consertar a cidade que eles agora acreditavam estar em decadência moral. A mídia frequentemente culpou a migração negra para Milwaukee como a razão para o aumento da taxa de criminalidade.

O criminoso Jeffrey Dahmer, em 1992 Foto: ESTADAO / ACERVO

A mídia também ajudou a estimular a criminalização dos moradores da cidade considerados moralmente ofensivos. Na década de 1940, o Milwaukee Journal frequentemente usava frases como “escravos da luxúria” e “ameaça de pervertidos sexuais” em editoriais que discutiam a crescente cultura LGBT e outras formas de sexualidade “desviante”. Foi também um proponente de uma lei de psicopatia sexual introduzida pelo MCCP em 1946, que permitiria que o “homossexual declarado” fosse internado em uma instituição até que fosse curado de seu suposto desvio.

À medida que as pessoas LGBT se tornaram mais visíveis e os negros migraram em maior número para cidades como Milwaukee, isso ajudou a justificar a introdução e aprovação de tais leis repressivas de psicopatas sexuais, que foram projetadas para “difundir a ameaça de uma presença crescente de minorias”. Wisconsin estava entre os 12 estados que aprovaram tais leis entre 1937 e 1950.

As mudanças na demografia urbana também levaram a polícia de Milwaukee a desenvolver novas unidades policiais que protegeriam os interesses da comunidade branca da cidade contra os negros de Milwaukee e outras comunidades marginalizadas, como LGBT e latinos.

Fita e um cadeado fecham a porta do apartamento no lado oeste de Milwaukee, Wisconsin, onde o serial killer Jeffrey Dahmer. Foto de 24 de julho de 1991, dois dias depois da prisão de Dahmer

Na década de 1960, havia quatro vezes e meia mais policiais estacionados no Quinto Distrito Policial no Northside predominantemente negro da cidade em comparação com o distrito vizinho de maioria branca. Anos de incidentes de violência policial contra moradores negros agravaram esse policiamento excessivo.

Um desses casos foi o assassinato em 1958 de um homem negro chamado Daniel Bell. O policial branco Thomas Grady atirou em Bell pelas costas e cravou uma faca nele. Após um acobertamento policial de 20 anos, Grady confessou em 1979 e foi condenado por homicídio imprudente e perjúrio.

Esse tipo de terror contra os milwaukeanos negros criou uma cultura de medo e desconfiança entre a polícia e os negros, que muitas vezes hesitavam em denunciar crimes cometidos contra eles - o que ajuda a explicar como alguém como Dahmer poderia passar relativamente despercebido ou impune por tanto tempo.

Muitos negros temiam que seus pedidos de ajuda não fossem ouvidos, especialmente com um estatuto municipal antiquado de 1911 chamado “cláusula de proprietário livre” que proibia qualquer pessoa que não possuísse propriedade de apresentar queixas contra a polícia na Comissão de Bombeiros e Polícia. Esse estatuto vigorou até 1967.

“Desvio” sexual

Como mostra o caso Dahmer, o policiamento anti-negro e anti-LGBT está conectado há muito tempo. Na década de 1950, o Milwaukee Journal e o Milwaukee Sentinel publicavam regularmente os nomes de homens presos por acusações de “desvio” sexual. O assédio público após esses atos de intimidação levou até um homem a morrer por suicídio no início dos anos 1960.

Nas décadas de 1960 e 1970, sob a administração do chefe de polícia Harold Breier, a polícia iniciou uma campanha de assédio contra a comunidade LGBT. Em maio de 1978, o esquadrão de Milwaukee invadiu o Broadway Health Club, uma casa de banhos e local de encontros, e prendeu violentamente 18 pessoas. As incursões continuaram durante todo o verão, com o esquadrão invadindo duas academias em julho.

Ao todo, essas longas histórias de violência anti-negros e anti-LGBTQ criaram um ambiente em que Dahmer poderia assassinar 15 homens e meninos negros, indígenas, asiáticos e latinos que eram LGBT ou “da vida” em um período de quatro anos.

Muitos eram particularmente suscetíveis a Dahmer e suas táticas por causa de décadas de racismo e homofobia estruturados na cidade.

Hoje sabemos que houve muitos casos em que a polícia poderia ter atuado, mas não o fez. Em um caso, os policiais John A. Balcerzak e Joseph T. Gabrish tiveram a oportunidade de resgatar um rapaz de 14 anos, Konerak Sinthasomphone, que estava desorientado, despido e sangrando - um menino do Laos que conseguiu escapar do apartamento de Dahmer e foi encontrado na rua.

Amante de Dahmer

Dahmer convenceu os policiais de que Sinthasomphone era seu amante de 19 anos, e os dois só tiveram uma briga - apesar dos protestos de uma vizinha negra chamada Glenda Cleveland e seus parentes, que tentaram resgatar o adolescente. Os oficiais ameaçaram as mulheres negras com prisão por intromissão e Sinthasomphone foi devolvido a Dahmer, que logo o assassinou. Embora Balcerzak e Gabrish tenham sido demitidos por suas ações, eles foram reintegrados com salários atrasados em 1994. Balcerzak teve uma longa carreira no departamento de polícia, servindo como presidente da Milwaukee Police Association de 2005 a 2009, antes de se aposentar em 2017.

O apagamento desse lado da história está sendo feito há décadas. As representações do caso Dahmer mencionaram as próprias “marcas da lei” nas vítimas - implicando que elas não eram de forma alguma vítimas inocentes. Esses relatos diminuíram a violência contra as vítimas e continuam a moldar e inspirar vários produtos culturais sobre Dahmer.

As constantes recontagens da história de Dahmer serão incompletas - e potencialmente prejudiciais - a menos que incluam este lado da história. A longa história de violência policial e indiferença em relação às comunidades negras e LGBT da cidade possibilitou os assassinatos ao reduzir as chances de intervenção policial.

Hoje, Milwaukee é frequentemente citado como um dos piores lugares do país para ser negro. Mas, apesar dessa realidade, em vez de ver um retrato preciso da história de Dahmer, agora temos outro perfil de Hollywood que serve para elidir as histórias e condições que permitiram a Dahmer entrar em uma comunidade racialmente marginalizada e assassinar alguns de seus membros mais vulneráveis.