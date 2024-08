Rodrigo Santoro compartilha fotos de bastidores de ‘Lost’; relembre a participação do ator na série

Rodrigo Santoro conhecido por sua atuação em diversos filmes e séries de sucesso, compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos e vídeos de bastidores de sua participação em Lost, uma das séries mais emblemáticas da TV. As publicações foram uma forma de celebrar a chegada da série completa ao catálogo da Netflix Brasil, despertando nostalgia tanto nos fãs da série quanto no próprio ator.

Rodrigo Santoro para o Oscar 2018. Foto: Christina Rufatto/Estadão

PUBLICIDADE “Fiquei feliz de saber que Lost está disponível também na Netflix Brasil. Esse foi um trabalho muito importante pra mim e guardo boas recordações desses tempos em que morei no Havaí. Já assistiram?”, escreveu Santoro, ao lado das imagens inéditas. Santoro integrou o elenco da terceira temporada de Lost, estreando no episódio Further Instructions, exibido em 11 de outubro de 2006. Seu personagem, Paulo, era um dos integrantes da equipe liderada por Penelope Widmore, que buscava a enigmática ilha onde os sobreviventes do desastre aéreo estavam perdidos há duas temporadas. Na época, sua atuação gerou bastante repercussão, e a imprensa americana chegou a compará-lo a grandes nomes de Hollywood, como Tom Cruise e Russell Crowe, destacando-o como uma versão brasileira dessas estrelas.

Durante seu tempo em Lost, Santoro passou uma temporada morando no Havaí, onde a série foi filmada, o que contribuiu para a construção de uma forte conexão emocional com o projeto. Embora sua participação na série tenha sido breve, com o personagem encontrando um destino trágico, ela marcou um importante passo na carreira internacional do ator.