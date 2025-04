Ross de ‘Friends’, David Schwimmer diz que não suportava música da série

David Schwimmer, o Ross de 'Friends', revela que não suportava a música-tema da série Foto: NBC/Divulgação

Conhecido como o Ross Geller, de Friends, David Schwimmer revelou que não tinha uma relação muito boa com a música-tema da série. Em entrevista ao podcast Making a Scene, de Matt Lucas e David Walliams, o ator confessou que cansou da música “I’ll Be There For You”, do The Rembrandts, após a canção ser tocada toda vez que ele ia a algum programa de entrevistas.

PUBLICIDADE “Vou ser bem sincero, houve um período em que só de ouvir a música tema já me causava… ugh [desgosto]. Sabe o que quero dizer? Eu tinha essa reação. Já tinha ouvido tantas vezes”, contou Schwimmer. O ator, no entanto, confessou que sua recepção à música mudou quando sua filha começou a assistir à série. “Fazia café da manhã ou algo assim e ouvia as risadas da minha filha. Minha relação com aquela música e com a série mudou novamente.” Na mesma entrevista, Schwimmer lembrou da falta de privacidade que veio com o sucesso de Friends. “Naquela época, tinha três carros te seguindo para todo lugar que ia, parados em frente à sua casa. Você não tinha absolutamente nenhuma privacidade.”

Sobre a fama repentina, ele lembrou que, antes da série ir ao ar, o diretor Jim Burrows levou o elenco principal de Friends para Las Vegas, dizendo que aquela seria a última vez que os atores conseguiriam andar em público em paz. “Percebi que Jim Burrows estava certo quando estava no LAX [aeroporto de Los Angeles] tentando pegar um voo”, comentou Schwimmer. “Estava atravessando o LAX, tentando encontrar meu voo, e ouvi um grito de arrepiar. Fiquei genuinamente assustado. Pensei que alguém havia sido esfaqueado ou algo assim. Aí, um grupo de garotas veio e simplesmente me abordou. Literalmente só gritavam e me agarravam, não me deixavam ir. Foi aterrorizante.”

Sucesso dos anos 1990 e começo dos anos 2000, Friends completou 30 anos em 2024. As dez temporadas da série estão disponíveis para streaming na Max.