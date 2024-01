Roteiros originais de ‘Friends’ vão a leilão após serem encontrados no lixo no Reino Unido

Dois roteiros originais da série Friends vão à leilão após serem encontrados no lixo no Reino Unido. Segundo à BBC, os arquivos podem ser arrematados por cerca de £ 600 e £ 800 (aproximadamente, R$ 3,7 mil e R$ 4,9 mil na cotação atual).

Os esboços são de dois episódios do final da quarta temporada do casamento do personagem Ross Geller. Na época, algumas cenas foram filmadas na Inglaterra com Matthew Perry, Jennifer Aniston e David Schwimmer.

É na capital inglesa que o casal faz sexo pela primeira vez. Os amigos estão em Londres - menos Phoebe, que está grávida - para o casamento de Ross e Emilly. Chandler e Monica acabam no mesmo quarto e, por pouco, não são pegos por Ross. É o começo do relacionamento secreto entre os dois Foto: Reprodução de cena de 'Friends'/ NBC

Desde que foram encontrados em 1998, os roteiros ficaram guardados em uma gaveta de um ex-funcionário do estúdio onde a série foi filmada na Inglaterra. “Lembro-me de me perguntar a qual membro do elenco eles poderiam pertencer”, disse em anonimato.

Depois, o ex-funcionário guardou os esboços em uma caixa de papelão. “Esqueci que os roteiros estavam lá. Eu poderia facilmente tê-los jogado fora. Esses roteiros merecem pertencer a um grande fã de Friends”, completou.

Amanda Butler, organizadora do leilão, afirmou não estar claro sobre de quem foram esses roteiros. “Há um adesivo de um cara chamado John Lanzer, que é cenógrafo, então os esboços poderiam ser dele”, disse ela à BBC.

Os roteiros serão leiloados nesta sexta-feira, 12, com uma caixa de DVD de Friends e um moletom de produção.