Ryan Murphy responde críticas de Erik Menendez sobre ‘Monstros’: ‘ele não viu a série’

No início da semana, Erik havia questionado o retrato feito pela série, alegando que a temporada retrocede discussões de abuso sexual e é baseada em caricaturas dele e de seu irmão, perpetuadas por anos. Em sua resposta, Murphy disse que “60 a 65% da série é focada no abuso e o que eles dizem que se passou com eles”.

“Eu acho interessante que ele emitiu uma declaração sem nem ter visto a série”, disse Murphy. Falando sobre o foco nas acusações dos irmãos sobre o pai, José Menendez, ele continuou: “Os roteiros e a gravação estão centrados no abuso e no que eles dizem. E fizemos isso de forma muito cuidadosa, demos a chance de defesa e a oportunidade para que eles falassem abertamente sobre isso”.