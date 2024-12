‘Senna’ é indicada ao Critics Choice Awards; veja lista completa, com ‘Pinguim’ e ‘Xógum’

As produções Abbott Elementary, disponível no Disney+, Disclaimer, da Apple TV+, Hacks, da Max, A Diplomata, da Netflix, Pinguim, da Max, e What We Do in the Shadows, disponível também no Disney+, vêm na sequência com quatro indicações cada.

Senna é estrelada por Gabriel Leone e tem nomes como Kaya Scodelario, Pâmela Tomé e Julia Foti no elenco. A produção, que, além de retratar a carreira do piloto, também retrata a vida amorosa, causou polêmica ao dedicar um tempo maior de tela à personagem de Xuxa do que a de Adriane Galisteu. Adriane namorou Senna no último um ano e meio de vida do piloto. Saiba mais sobre a polêmica aqui.