Série documental ‘Maníaco do Parque: A História Não Contada’ ganha trailer e data de estreia

Maníaco do Parque: A História Não Contada, série documental sobre os crimes de Francisco de Assis Pereira, ganhou trailer e data de estreia no Prime Video. A produção chega à plataforma de streaming em 1º de novembro. Confira o trailer:

Apelidado de Maníaco do Parque, Francisco de Assis Pereira ficou marcado como o maior serial killer brasileiro, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. O documentário promete revisitar a história sob uma nova perspectiva, a das vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. Escrito e dirigido por Thaís Nunes, mostrará, em quatro episódios, revelações surpreendentes e áudios inéditos do assassino em série.

Poster da série documental 'Maníaco do Parque: A História Não Contada', do Prime Video. Foto: Prime Video/Divulgação

Também será abordada a apuração e o papel da mídia no desenvolvimento da investigação. A equipe se debruçou sobre mais de 20 mil páginas do processo criminal e entrevistou mais de 50 pessoas.

Silvero Pereira em 'Maníaco do Parque', do Prime Video. Filme estreia na sexta, 18. Foto: Prime Video/Divulgação

A série virá em sequência ao lançamento do filme Maníaco do Parque, estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, que estreia na sexta-feira, 18, também uma produção do Prime Video. Trata-se de uma obra ficcional baseada na história real do criminoso.

O elenco ainda conta com Marco Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas. A direção é de Maurício Eça.