Série italiana sobre a máfia ‘ndrangheta, ‘The Good Mothers’ é premiada no Festival de Berlim

ANSA - A série italiana The Good Mothers (As Boas Mães, em tradução literal) conquistou na quarta-feira, 22, o Berlinale Series Award, primeiro prêmio do gênero em um grande festival de cinema.

Com o selo Disney+, a atração é inspirada em um livro homônimo escrito pelo jornalista britânico Alex Perry e superou a concorrência de outras seis produções no Festival de Berlim, que criou neste ano um prêmio voltado exclusivamente às séries.

Com estreia na Itália prevista para 5 de abril, The Good Mothers, dirigida por Julian Jarrold e Elisa Amoruso, narra a vida na ‘ndrangheta, a poderosa máfia calabresa, a partir do ponto de vista das mulheres que ousaram desafiá-la.

A série é composta por seis episódios e se concentra na história de uma jovem e brilhante procuradora, Anna Colace (Barbara Chichiarelli), que decide investigar a ‘ndrangheta mirando suas mulheres, como as esposas, amantes e mães dos chefões, figuras femininas sempre marginalizadas pela violência e pelo sistema patriarcal das máfias.

O elenco também conta com as presenças de Gaia Girace, conhecida por sua interpretação de Lila em A Amiga Genial, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti.

'The Good Mothers' é baseada em história real Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/@DisneyIT

“The Good Mothers nos conquistou com seus personagens multifacetados que são tratados com cuidado e evoluem diante de nossos olhos”, diz um comunicado do júri do Berlinale Series Award, formado por André Holland, Danna Stern e Mette Heeno.

“Os criadores da série foram meticulosos em recriar um mundo autêntico e detalhado, apresentado por um elenco estelar e com performances que fizeram nossos corações dispararem”, acrescenta a nota.