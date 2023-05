Série em live-action das ‘Meninas Superpoderosas’ é cancelada antes mesmo do lançamento

A rede de televisão americana The CW desistiu de fazer uma versão em live-action da animação As Meninas Superpoderosas, de acordo com o TVLine, portal especializado em informações de televisão. “Já os devolvemos aos estúdios, então eles estão livres para desenvolvê-los e vendê-los em qualquer lugar”, disse Brad Schwartz, presidente de entretenimento da CW, ao portal.

Além do live-action das heroínas, o canal cancelou outras séries que estavam em fase de criação, mas que tinham sido decididas por Mark Pedowitz, ex-presidente do canal. Isso inclui Justice U, derivada do universo de Arrow.

Dove Cameron, Donald Faison e Yana Perrault fariam o trio de irmãs heroínas na série que foi cancelada pela The CW antes de ser lançada. Foto: The CW

A série das Meninas Superpoderosas chegou a ter seu piloto gravado, em 2021. No entanto, a produção não avançou. Na história, Lindinha, Florzinha e Docinho já seriam jovens na casa dos 20 anos, que estariam desiludidas por terem passado suas infâncias salvando o mundo e combatendo o crime.

O cancelamento da produção seria uma estratégia da rede, que passou por mudanças de gestão em agosto de 2022, quando foi vendida para o grupo Nextstar. Se antes o foco era pegar o público entre 18 e 34 anos, agora, expandiu um pouco mais, até os 49 anos.