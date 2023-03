Análise: Série 'O Agente Noturno' acerta na dose de ação com trama de espionagem e conspiração

Peter Sutherland (Gabriel Basso) é um agente do FBI, mas não enfrenta missões complicadas, nem tem uma equipe propriamente dita. O rapaz tem uma função um tanto inusitada, na série O Agente Noturno, em cartaz na Netflix. Seu trabalho é ficar dentro de uma salinha a noite inteira, vigiando um telefone que nunca toca. Mas issso vai mudar.

Baseada na obra de Matthew Quirk, série é cheia de ação desde o início e tem no protagonista um ponto forte para dar força à trama. A primeira cena já dará uma pista do que virá pela frente, com o bom moço Sutherland salvando a vida de muitas pessoas.





Cena da série O Agente Noturno, com Luciane Buchanan e Gabriel Basso Foto: Dan Power/Netflix





No trabalho, o agente está habituado com tantas noites e madrugadas passadas dentro da minúscula sala, no porão da Casa Branca. Tranquilo, Sutherland nem se preocupa muito, está ali somente para cumprir o papel de um agente de segundo escalão, que só cumpre ordens, que vêm de mais de um chefe. O elenco tem carisma e conexão em cena, o que eleva a tensão proposta. Ponto positivo.

SOM INESPERADO

E eis que, em uma dessas noites massantes, o tal telefone que nunca toca decide tocar. E aí a vida de Sutherland começa a mudar de maneira drástica, pois ele descobre que existe uma conspiração contra o governo. A partir de agora, o rapaz assume uma outra função, ele será designado para proteger uma testemunha, a especialista em segurança cibernética Rose Larkin (Luciane Buchanan). E dá-lhe momentos de suspense, não tem como se distrair, a cada instante vem uma cena ainda mais nervosa. Tenso e instigante, maratona na certa!





Fola Evans-Akingbola e D.B. Woodside, em cena da série O Agente Noturno Foto: Dan Power/Netflix





E tiros e mortos é o que não falta em O Agente Noturno, com cenas carregadas de ação. No elenco estão também Hong Chau como Diane Farr, Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington, DB Woodside como Monges Erik, Eve Harlow como Ellen e Sarah Desjardins como Maddie Redfield.

Se o que está procurando é uma produção cheia de suspense e divertida para te prender em frente da tela, O Agente Noturno é uma boa opção. Ainda não está prevista uma segunda temporada, mas a primeira está na Netflix e tem 10 episódios.





TOP 10

Série estreou na plataforma no dia 23 de março e já pulou para o 1º lugar no Top 10 semanal da Netflix, acumulando 168 milhões de horas assistidas.