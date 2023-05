Série ‘The Blacklist’ já tem data para acabar; saiba quando episódio final será exibido

A série The Blacklist, ou Lista Negra, está chegando ao fim e a rede de TV NBC já anunciou a data em que o último episódio da história protagonizada por James Spader irá ao ar nos Estados Unidos. Segundo o TVLine, a parte final da produção terá duas horas de duração e será exibida no dia 13 de julho.

No país, a série tem episódios exibidos semanalmente, aos domingos. A partir do dia 1º de julho, porém, The Blacklist irá ao ar às quintas. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago AXN e as nove primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Ainda não há data oficial, porém, para que a última parte chegue ao País.

Episódio final de 'The Blacklist' irá ao ar em julho nos Estados Unidos. Foto: NBC/Divulgação

Em The Blacklist, Spader interpreta Raymond Reddington, um dos fugitivos mais procurados do mundo. Após se entregar ao FBI, o protagonista revela ter feito uma lista com os piores criminosos do mundo e promete ajudar a organização. A condição, porém, é que Elizabeth Keen, vivida por Megan Boone, esteja envolvida no caso.

O anúncio de que a produção chegaria ao fim foi dado pela NBC em fevereiro. A série se tornou uma das mais lucrativas da rede, já que a 9ª temporada atraiu cerca de 29,1 milhões de telespectadores, especialmente na faixa etária entre 18 e 49 anos.

“Não é sempre que uma série ressoa tão profundamente com o público que vai ao ar por 10 temporadas, mas The Blacklist provou ser uma combinação perfeita de produtores altamente talentosos, roteiros estelares, um elenco que nunca falhou e uma equipe que sempre aceitou os desafios”, disse Lisa Katz, executiva da NBC, em comunicado à época em que o fim de Lista Negra foi anunciado.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais