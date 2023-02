Série ‘The Blacklist’ vai sair do ar depois da 10ª temporada

AP - A rede de TV NBC anunciou na quarta, 1º, que a série policial The Blacklist, protagonizada por James Spader, terminará após a exibição de sua próxima temporada, a décima no ar, que irá ao ar a partir de 26 de fevereiro. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago AXN e suas oito primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.

Na trama da série, Spader protagoniza como Raymond Red, um dos fugitivos mais procurados do mundo, que se entrega ao FBI sem nenhuma explicação. Ele revela que fez uma lista com os piores criminosos do mundo, e que ajudará as autoridades a pegarem todos, mas só caso a novata Elizabeth Keen (Megan Boone) se torne sua parceira de trabalho.

Leia também Fim do Império Britânico pode não ser ficção

Cena da série The Blacklist, estrelado por James Spader Foto: NBC

Nesta última temporada, Reddington enfrenta um “perigo incomparável” enquanto alguns dos que ele identificou buscam vingança, informou a NBC.

O 200º episódio da série, um marco no frequentemente fugaz mundo da televisão, irá ao ar em 19 de março.

Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq, Anya Banerjee e Harry Lennix são outros atores que participam regularmente de The Blacklist.

O episódio final irá ao ar ainda este ano. Um porta-voz da NBC disse que não está claro quando isso acontecerá.

Trata-se de uma das atrações mais lucrativas da NBC - segundo dados da própria emissora, a 9ª temporada da série atraiu cerca de 29,1 milhões de telespectadores em todas as plataformas, especialmente na faixa etária de 18 a 49 anos, que é a que mais interessa aos anunciantes.

“Não é sempre que uma série ressoa tão profundamente com o público que vai ao ar por 10 temporadas, mas The Blacklist provou ser uma combinação perfeita de produtores altamente talentosos, roteiros estelares, um elenco que nunca falhou e uma equipe que sempre aceitou os desafios”, disse Lisa Katz, executiva da NBC, em comunicado.