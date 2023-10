Sexo, bandidos e rins: as apostas de ‘Barganha’ para ser o próximo ‘Round 6’

THE NEW YORK TIMES - Em Barganha, nova série distópica sul-coreana da Paramount+, um homem vai a um hotel longe da cidade para fechar um negócio. Ele vai pagar para fazer sexo com uma jovem. O preço é alto porque ela afirma ser virgem. Mas espere: a verdade é que ela trabalha para uma operação criminosa de leilão de órgãos, e o cara está prestes a ficar sem um rim, a contragosto.

Aí um terremoto acaba com o hotel, o que inicia uma luta desesperada pela sobrevivência. E tudo isso acontece nos primeiros 30 minutos.

Há uma quantidade quase cômica de calamidades em Barganha, a mais recente aposta da Paramount + no robusto mercado de streaming sul-coreano, que explodiu com a popularidade de Round 6, da Netflix, em 2021. Assim como aquela série, que retratava pessoas endividadas competindo numa sequência de brincadeiras mortais e darwinianas para a diversão dos ricos, Barganha fala de extremos distópicos. (Todos os seis episódios foram ao ar na quinta-feira).

Mas essas séries não causam choque só por causar. Elas usam a fantasia sinistra para confrontar questões que assolam a sociedade sul-coreana contemporânea, particularmente a desigualdade econômica fomentada pelo capitalismo descontrolado, o isolamento social do frenético boom tecnológico e a desconfiança generalizada na autoridade governamental.

Um paradoxo do boom do streaming sul-coreano: as séries que dramatizam esforços desesperados para pegar uma fatia do bolo econômico estão se revelando um grande negócio. (A Netflix, o maior serviço de streaming do planeta, informou que 60% de seus assinantes em todo o mundo assistiram a algum programa ou filme em coreano em 2022; a empresa planeja investir US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos).

“Estamos vendo muita demanda por conteúdo internacional em todo o mundo, e o conteúdo coreano, em particular, é um fenômeno por si só”, disse Marco Nobili, vice-presidente executivo e gerente geral internacional da Paramount+, em entrevista por vídeo. “A globalização realmente trouxe isso à tona. Então com certeza a Coreia é um mercado importante para nós”.

A Paramount+ entrou na arena por meio de uma parceria de cinema e televisão entre sua controladora, a Paramount Global, e o conglomerado de mídia sul-coreano CJ ENM. Como parte desse acordo, a Paramount+ e a gigante coreana de streaming TVing, controlada pela CJ ENM, comprometeram-se a coproduzir sete séries coreanas originais, das quais Barganha é a segunda. A primeira, Yonder, sobre um homem que se reconecta com sua esposa falecida, estreou na Paramount+ em abril. (Ambas estrearam na TVing da Coreia do Sul em outubro de 2022).

Para Byun Seungmin, criador de Barganha, a ideia de competição tóxica é crucial.

“Na Coreia do Sul, a questão de os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres é grave”, disse Byun numa entrevista em vídeo no mês passado, com o auxílio de um intérprete. “O que prevalece é esse sentimento de derrota, de que, se alguém não nasce com boa origem, é difícil ter uma oportunidade justa de alcançar qualquer coisa”.

Em Barganha, ou você tem dinheiro o bastante para comprar um rim (recém-arrancado de uma presa) para seu pai doente, ou já era. Ou você dirige um império do crime ou o que resta do seu corpo é jogado para alimentar os peixes. Perto do final da série, enquanto os protagonistas (interpretados por Jun Jong Seo e Jin Sun Kyu) tentam escapar do hotel em colapso, ele diz a ela: “Se morrermos aqui, vamos morrer por nada”. A resposta: “Gente como a gente sempre morre por nada”.

Barganha, assim como Round 6, oferece o espetáculo de milhões em dinheiro literalmente balançando diante de quem quer pegar. Tais imagens são carregadas de significado, disse a jornalista Elise Hu, cujo livro Flawless é um exame profundo da florescente indústria da beleza da Coreia do Sul.

“Tem essa história em que partes de corpos são arrancadas e órgãos são vendidos, então cada corpo tem um preço”, disse ela no mês passado, numa entrevista por telefone. “Tudo flui a partir deste momento em que a Coreia do Sul está mergulhada em consumo, onde você pode comprar todas as coisas que quiser, e tudo é só dinheiro, dinheiro, dinheiro”.

Como disse Byun: “Na Coreia, a geração mais jovem agora acredita que, a menos que o sistema entre em colapso ou que ocorra um desastre onde todos virem iguais de verdade, não existe oportunidade para o futuro”.

Os últimos anos testemunharam mudanças sísmicas e até escândalos na televisão e no cinema sul-coreanos. Em 2017, a presidente conservadora Park Geun-hye foi destituída do cargo e posteriormente condenada por acusações de suborno, extorsão e abuso de poder, o que incluía uma lista governamental que negava financiamento estatal a milhares de artistas considerados insuficientemente patrióticos ou hostis ao seu governo. Durante a gestão Park, mais cineastas buscaram financiamento e distribuição de streamers – especialmente da Netflix, disse Hu.

Agora a fronteira do streaming se abriu e a Paramount+ está buscando sua posição. Nobili, o executivo da Paramount +, está particularmente entusiasmado com o projeto da série A Bloody Lucky Day, sobre um motorista de táxi e um serial killer – com ecos de Colateral, filme de Michael Mann que tem a mesma temática.

Em outras palavras, os negócios são promissores. Mas, enquanto Barganha tenta oferecer entretenimento selvagem ao público americano – e a promessa de grandes receitas a seu streamer americano – Byun, o criador, parecia mais focado nas maneiras culturalmente específicas que ele espera que a série fale sobre a Coreia do Sul de hoje. Ele descreveu um país onde as taxas de natalidade estão em queda livre e “as pessoas tendem a evitar a comunicação com as outras”.

“As pessoas estão com raiva de muitas coisas, estão pedindo justiça”, continuou ele. Os personagens de Barganha, acrescentou, “refletem as massas da Coreia do Sul moderna, que parecem ter perdido a esperança. E mesmo entre elas existe uma divisão”.

