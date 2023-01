Sexta-feira 13: Seleção de 13 séries para quem tem nervos de aço

Na primeira sexta-feira 13 do ano, nada melhor do que testar os nervos assistindo a produções de terror para quem gosta do gênero. Então, a seguir elencamos 13 séries em diversas plataformas de streaming para passar o dia de pura adrenalina.





American Horror Story - Star+

Criada por Ryan Murphy, a série antológica American Horror Story apresenta diferentes tramas a cada temporada. Casas mal assombradas, um asilo para loucos, um circo de aberrações, um hotel de bizarrices, uma casa de bruxaria e outros locais já foram cenários para as sangrentas e macabras cenas.









Chuck - Star+

A série foi escrita por Don Mancini, criador da saga Chucky. Nesta nova produção, a história se passa em uma pequena cidade americana, onde o adolescente Jake Wheeler (Zachary Arthur) descobre um boneco antigo de Good Guy em uma venda de garagem.









Coletivo Terror - Netflix

Nesta série antológica de terror, os passageiros a bordo de um ônibus viajam sem saber qual será seu destino final. Criação de Kjetil Indregard , Atle Knudsen.









Glitch - Netflix

Um policial e uma médica encaram um mistério cheio de emoção quando sete pessoas da cidade voltam dos mortos em excelente forma. E sem explicação. Com Patrick B rammall , Genevieve O’Reilly,Emma Booth. Criação:Tony Ayres, Louise Fox.

Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro - Netflix

Diretor mexicano, vencedor do Oscar por A Forma da Água, seleciona história macabras. Ele começa explicando o que vem a ser um gabinete de curiosidades, que é um móvel antigo que as pessoas usavam para guardar estranhos objetos relacionados a histórias misteriosas.





Dororo - Prime Video

Baseado no mangá de Osamu Tezuka , Dororo traz a história de um samurai que, quando criança, teve partes do corpo roubadas por demônios. Agora, em uma aventura pelo Japão feudal, ele fará de tudo para confrontá-los. Nessa aventura, encontrará Dororo , um garotinho que tem a sua própria missão, mas que o acompanha em sua jornada.









NOS4A2 - Prime Video

Baseada a obra de Joe Hill, a série é sobre o confronto entre uma garota com habilidades mágicas e um imortal que sobrevive devorando a alma de crianças.









O Bebê - HBO Max

A vida de uma jovem vira um show de horrores após ela se tornar responsável por um misterioso bebê. Ela tenta se livrar dele de todas as formas, até que descobre a verdadeira natureza mortal da criança.





Lovecraft Country - HBO Max

Na década de 1950, nos Estados Unidos, Atticus Black se junta a sua amiga Letitia e seu tio George em uma viagem em busca de seu pai desaparecido no sul do país sob forte segregação racial.









Yellowjackets - Paramount+

Série se divide em dois tempos e mostra a saga de um time de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio que se tornam sobreviventes de um acidente de avião em meio ao deserto, nos asno 1990. Nos dias atuais, as sobreviventes precisam lidar com as memórias daqueles meses de terror.









A História de Lisey - Apple TV+

Baseada em um livro do Stephen King, traz Clive Owen e Julianne Moore no elenco, sob direção de Pablo Larraín. Série traz a história de uma viúva e os eventos perturbardores que reacendem memórias do seu casamento e as trevas que o atormentavam.









Servant - Apple TV+

Com produção executiva de M. Night Shyamalan, série mostra o luto de um casal depois que uma grande tragédia abala seu relacionamento e permite que uma força misteriosa entre em suas vidas.









Castle Rock - Lionsgate+

Em uma pequena cidade da Nova Inglaterra, no Maine, passado e presente se cruzam através das histórias de terror que não só se ouve falar, como é vivida e sentida por seus moradores. Essa é uma estranha cidade, que retrata bem o universo de Stephen King.