Morre Shannen Doherty, a Brenda de ‘Barrados no Baile’, aos 53 anos

A atriz ficou conhecida como a personagem Brenda Walsh do seriado Beverly Hills 90210, que no Brasil se chamava Barrados no Baile, de 1990. Ela também interpretou Prudence Halliwell em Charmed: Jovens Bruxas, de 1998.

“É com dor no coração que eu confirmo o falecimento de Shannen Doherty. [...] A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam passar pelo luto em paz”, disse o comunicado.