‘Sintonia’: quarta temporada da série brasileira lidera ‘Top 10 mundial’ da Netflix

A quarta temporada de Sintonia - estrelada por Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e Jottapê - está em 1º lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da Netflix nesta semana.

Além disso, conquistou o 1º lugar no Top 10 Brasil desde a estreia, na última terça-feira, 25. Os novos episódios acumularam 6.4 milhões de visualizações na semana do lançamento, de acordo com o streaming.

Nesta temporada, Nando busca por sua redenção, tendo que lidar com as graves consequências impostas sobre seus amigos e família. Doni, ferido pelo tiroteio, luta para dar um novo rumo à sua carreira e encontra caminhos ao retornar às suas origens. E Rita, agora estudante de Direito, vive o dilema de acreditar ou não na Justiça brasileira.

Produzida pela Gullane, Sintonia baseia-se em uma ideia original de KondZilla e foi criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. Todas as quatro temporadas da produção estão disponíveis na Netflix.