‘Skeleton Crew’, nova série de ‘Star Wars’, ganha trailer; assista

A série tem direção de Jon Watts (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), Bryce Dallas Howard (The Mandalorian) e Lee Isaac Chung (Twisters). Além de Jude Law, o elenco conta ainda com Nick Frost (Chumbo Grosso), Jaleel White (The Afterparty), Kyriana Kratter, Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) e Ravi Cabot-Conyers.

A série estreia em 3 de dezembro no Disney+.