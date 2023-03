‘Star Trek’ inova ao trazer palavrões e mudança nos costumes dos icônicos personagens

AP - Por quase quatro décadas, Jean-Luc Picard de Star Trek foi amplamente apresentado como gentil, erudito e - às vezes - bastante certinho. Sim, ele perde a paciência. Sim, ele era imprudente como um cadete inexperiente muitos anos atrás. Sim, ele ocasionalmente suja as mãos ou desmorona.

Mas o capitão que virou almirante da Enterprise entrou em um lugar diferente no episódio da semana passada do drama de streaming Star Trek: Picard, disponível no Paramount+ e no Amazon Prime Vídeo.

Agora, ele é alguém que - para o choque de alguns e o deleite de outros - proferiu um palavrão que nunca teria saído de sua boca na década de 1990: “Dez horas f... e cansativas”, diz o personagem de Patrick Stewart em um ponto durante uma conversa intensa em que ele espera que todos morram em breve.

O ator Patrick Stewart durante a première de "Star Trek: Picard", em Londres, em 2020 Foto: Simon Dawson / Reuters

Tudo estava de acordo com a estética mais complexa e nuançada dos capítulos de Jornada nas Estrelas desta década. E a conversa online que se seguiu ilustra a jornada empreendida quando um personagem fictício viaja das restrições da rede e da televisão tradicional para o streaming de TV de última geração.

“Star Trek foi classificado como livre quando estreou pela primeira vez. The Next Generation foi claro e otimista. O que estamos vendo agora com Picard é um pouco mais de coragem”, diz Shilpa Davé, uma estudiosa de estudos de mídia da Universidade da Virgínia e fã de longa data de “Jornada”.

Na semana passaada, o Twitter de Star Trek refletiu essa tensão. “Totalmente fora do personagem”, disse um post, refletindo muitos outros. Alguns reclamaram que isso barateou a utopia que Gene Roddenberry imaginou, que os humanos não estariam xingando assim daqui a quatro séculos, que alguém tão polido quanto Picard não precisaria de tal linguagem.

“Parte do apelo de Star Trek é a maneira articulada como os personagens falam. Recorrer a uma linguagem grosseira parece um retrocesso, já que os personagens de Star Trek devem ser melhores do que isso”, escreveu John Orquiola para o site Screen Rant.

Seguiu-se a reação à reação. Christopher Monfette, coprodutor executivo do programa da Paramount+, escreveu um tópico extenso e persuasivo sobre o momento e por que ele acreditava que funcionou.

“É fácil ouvir aquele tom britânico elevado escapar da boca de um ator shakespeariano cavalheiresco e assumir algum intelectualismo elevado”, disse ele, reconhecendo: “A crítica de seu uso é justa, mesmo que apenas atinja um nervo pessoal - ou se equiparamos Trek com uma narrativa mais ampla e familiar. Mas independentemente disso, xingamentos no show são cuidadosamente debatidos e discutidos na sala ou no set. Nós não levamos isso de forma simples.”

O showrunner de Star Trek: Picard nesta temporada, Terry Matalas, disse que a palavra F... dita por Picard não estava no roteiro, mas foi uma escolha de Stewart no momento. O resultado, disse Matalas, foi “tão real”.

“Tudo o que você busca como artista, como escritor e ator, até mesmo como editor, é a autenticidade. É isso que você quer sentir”, disse ele ao Collider. “Fiquei realmente arrasado porque ouvir essa palavra vindo do seu herói de infância, Capitão Picard, mexe com você. Mas uau, é poderoso.”

Estação de metrô Piccadilly Circus, em Londres, faz homenagem, em seu logo, à série Star Trek: Picard, em 2020 Foto: Simon Dawson / Reuters

Star Trek tem uma longa história de ultrapassar limites, linguísticos e outros.

“Vamos dar o fora desse inferno”, disse o capitão James T. Kirk na rede de TV em 1967, quando essa palavra era ousada. Ele acabara de perder alguém querido nas circunstâncias mais difíceis. O Dr. McCoy, o irascível médico do navio, costumava dizer: “P..., Jim”. E no reino mais amplo, a série original dançou delicadamente com os censores da NBC sobre tudo, desde fantasias femininas até referências raciais, sexuais e de guerra.

Mas o cruzamento da fronteira linguística da semana passada é um caso interessante. Ele destaca a turbulência gerada quando um personagem amado e nascido durante a era da TV “familiar” evolui contra o cenário de streaming, onde as restrições são menores e as oportunidades de autenticidade inabalável são maiores.

“Não se trata apenas de repensar um mundo fictício. Este é o mesmo ator e o mesmo personagem no mesmo cenário que tínhamos antes. E todos esses anos ele tem falado e se comportado de uma certa maneira”, diz Robert Thompson, diretor do Bleier Center for Television and Popular Culture da Syracuse University.

Às vezes, essa transição se desenrola de forma irregular. Velma, membro do desenho animado da geração X Scooby Doo, apareceu recentemente em uma reinicialização de desenho animado mais multicultural na HBO Max, ao apresentar uma cena de banho no colégio e referências sexuais explícitas. Foi amplamente criticado.

Vários anos atrás, quando Riverdale estreou, as tentativas de empurrar Archie, Jughead, Betty e Veronica do mundo ensolarado dos quadrinhos para o reino mais sombrio do drama adolescente produziram resultados desiguais, às vezes chocantes.

Star Trek está em um universo totalmente diferente, por assim dizer.

Roddenberry o enquadrou como um futuro utópico, no qual os personagens principais geralmente evitavam conflitos entre si, sua sociedade não era motivada pela ganância e a humanidade era vista como algo inexoravelmente em progresso. Os puristas criticaram os últimos anos do que chamam de “nova Jornada” como um universo mais sombrio e fragmentado.

Bobagem, dizem muitos outros: tanto a alegoria quanto o uso da palavra evoluem com o tempo . Afinal, foi apenas sete décadas atrás que Lucille Ball (e sua personagem) estava esperando um bebê em I Love Lucy e a palavra “grávida” não podia ser pronunciada na televisão nacional - exceto, estranhamente, em francês.

E, durante anos antes e depois disso, o código de produção de Hollywood prescrevia as maneiras pelas quais a moralidade e a imoralidade poderiam ser retratadas no cinema, com regulamentação estrita de tudo, desde insinuações sexuais a se os criminosos eram retratados com simpatia e se os mocinhos venciam. Daí o surgimento do termo “final de Hollywood”, que permanece conosco hoje em muitas partes da vida .

Tudo isso levanta a questão: poderiam também ser os próprios limites que ajudam a criar filmes e programas de televisão memoráveis, em vez de simplesmente quebrá-los?

“Star Trek tinha um certo tipo de sinceridade - quase como ‘o século 23 será um tipo de coisa familiar’”, diz Thompson. “A questão é: o que acontece quando seus personagens sobrevivem aos padrões da indústria da mídia? Como você acomoda o fato de que não está mais limitado sem trair completamente o mundo que criou?”

Nesse caso, Stewart disse que voltou ao personagem porque estava convencido de que havia novas histórias para contar. Assim como ele envelheceu duas décadas desde sua última aparição em Jornada nas Estrelas, Picard também envelheceu - com toda a evolução que o acompanhou.

O tipo de evolução, talvez, que pode fazer um homem enfrentar seu próprio fim ao escolher uma palavra que ainda carrega muito poder - mesmo no mundo atual de palavrões e streaming. Quando Jean-Luc Picard diz essa palavra, você pode ter certeza absoluta de que ele quis dizer isso.