Streaming: 10 séries curtas para maratonar em um dia de feriado

Quem não gosta de um feriado para dar aquela descansada? Melhor ainda é poder deitar no sofá sem ter nada para se preocupar e poder assistir a uma série tranquilamente. No entanto, o coração já aperta porque muitas vezes não dá tempo de assistir todos os episódios. Separamos algumas sugestões de séries curtas que estão disponíveis nos serviços de streaming para você maratonar neste feriado da Proclamação da República.

Girlboss - Netflix

Como diz no início de cada episódio da série, a história é uma releitura “muito livre” de eventos verdadeiros da vida de Sophia Amoruso, empresária e criadora da marca Nasty Gal, uma varejista americana especializada em moda para mulheres jovens, que fez fortuna no eBay ao vender roupas vintage até formar um império. Prepara-se para acompanhar os conflitos de uma personagem complexa, disposta a tudo para fazer o seu negócio dar certo.

I Am Not Okay With This - Netflix

Baseada nos quadrinhos de mesmo nome de Charles Forsman, a história gira em torno de Sidney, uma jovem que está lidando com problemas típicos da adolescência, como assuntos familiares, conflitos no ensino médio e o desenvolvimento de sua sexualidade. Após seu pai morrer, a personagem começa a ficar irritada constantemente, isso não seria um problema, até começar a suspeitar que é capaz de fazer coisas sobrenaturais acontecerem quando está com raiva.

Maldivas - Netflix

Estrelada por Bruna Marquezine, a história acompanha Liz, jovem que se muda para o Rio de Janeiro na tentativa de reencontrar sua mãe, que morreu em um misterioso incêndio no prédio em que mora. Decidida a encontrar respostas, a personagem terá que se infiltrar em um luxuoso condomínio da Barra da Tijuca para investigar o acidente (ou não) de sua mãe. Além disso, o elenco também conta com Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e Natália Klein.

Rensga Hits - Globoplay

A produção conta a história de Raíssa Medeiros, estrelada por Alice Wegmann. Uma jovem do interior que, ao descobrir a traição de seu ex-noivo, decide abandoná-lo no altar para correr atrás de seu sonho de viver da música sertaneja em Goiânia. No caminho, a personagem atola o carro e, em meio ao caos da situação, usa seu talento musical para compor o que mais tarde se tornaria o maior hit do ‘feminejo’ brasileiro.

La Brea: A Terra Perdida - Globoplay

Trazendo uma mistura de drama e ficção científica, a história mostra uma família separada após misteriosamente uma cratera se abrir no meio da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois do acidente, metade da família vai para um mundo primitivo, onde irão precisar fazer de tudo para sobreviver, como também achar um jeito de voltar para casa.

Uma Equipe Muito Especial - Amazon Prime Video

A série é derivada de um filme de mesmo nome de 1992, conhecido no Brasil como Uma Equipe Muito Especial, que retratou como o beisebol feminino ganhou força na América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A trama gira em torno de uma equipe feminina com o sonho de jogar beisebol profissionalmente.

Paper Girls - Amazon Prime Video

Um grupo de amigos trabalha entregando jornal pela vizinhança. Tudo ia bem, até se depararem com um fenômeno estranho no céu, com luzes roxas nunca vistas antes. Os jovens decidem procurar abrigo na casa de um deles, Erin, mas, ao chegar lá, outra mulher está morando no lugar. Confusa, Erin explica que aquela casa é dela, e a outra mulher diz a mesma coisa. Então, Erin percebe que a mulher é ela mesma, só que no futuro. Agora, os amigos terão que descobrir o que aconteceu e como voltar para o presente. A história é inspirada na HQ de mesmo nome de Brian K. Vaughan.

Just Beyond - Disney+

Inspirada nas obras do autor R. L. Stine, a produção é uma série antológica de fantasia e horror que conta histórias sobre uma realidade além daquela que conhecemos. Cada episódio apresenta novos personagens descobrindo um mundo sobrenatural com bruxas, alienígenas, fantasmas e universos paralelos. Além é claro, de abordar os típicos problemas da adolescência.

Rua Augusta - HBO Max

Interpretada por Fiorella Mattheis, Mika é uma stripper que tenta reconstruir sua vida após um passado conturbado e misterioso. A personagem trabalha na movimentada rua Augusta, em São Paulo, onde é dançarina na boate Love e também frequenta a boate Hell. Em uma noite, a jovem se envolve em uma confusão com o filho de um empresário importante, mas o que muitos não sabem é que existe uma relação perigosa entre os dois.

Em Nome do Céu - Star+

A minissérie criminal estrelada por Andrew Garfield é baseada no livro de não-ficção de mesmo nome de Jon Krakauer. A trama acompanha o detetive Jeb Pyre, um mórmon devoto que irá investigar o assassinato de Brenda Wright Lafferty e sua filha, em 1984. Ao decorrer da investigação, ele acaba descobrindo coisas sobre as origens de uma Igreja que o levará a questionar sua própria fé.