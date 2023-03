Fim de semana chegou e vamos ao que interessa, escolher uma boa série para se divertir. Nessa maratona de episódios, destacamos produções de diversas plataformas - Amazon Prime Vídeo, Apple TV+, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ e Star+.





Camila Morrone (Camila) e Sam Claflin (Billy) em cena de 'Daisy Jones & The Six'. Foto: Lacey Terrell/Prime Video





Ao todo, 10 seriados que têm conquistado o público. Escolha um, ou mais, ou todos, depende do tempo que quer ficar dentro de casa, e boa diversão.

Daisy Jones & The Six - Amazon Prime Video

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, a série acompanha a história da icônica banda dos anos 1970 Daisy Jones & The Six, liderada por dois cantores rivais, mas carismáticos, Daisy Jones e Billy Dunne. Atraídos pela química pessoal e artística, sua complicada parceria musical catapultou a banda da obscuridade para uma fama inacreditável. 1 temporada.

Servant - Apple TV+

Com produção executiva de M. Night Shyamalan, série mostra o luto de um casal depois que uma grande tragédia abala seu relacionamento e permite que uma força misteriosa entre em suas vidas. 4 temporadas.





The Mandalorian - Disney+

A série acompanha a jornada do Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), um caçador de recompensas que se uniu a Grogu (o Baby Yoda) para enfrentar perigos pelo universo de Star Wars. Nesta nova leva de episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, Din Djarin cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogu continuam sua jornada juntos. 3 temporadas.









As Leis de Lidia Poët - Netflix

Lidia Poët não consegue exercer a advocacia por ser mulher. Obstinada, ela luta pelo seu direito de exercer a profissão enquanto se arrisca investigando assassinatos. Inspirada na vida de Lidia Poët, a primeira advogada italiana. 1 temporada.









Caleidoscópio - Netflix

Série recheada de tensão mostra o mirabolante roubo a um cofre cercado de segurança extrema, mas que um ladrão magistral e sua equipe querem retirar dele os 7 bilhões de dólares guardados. Mas, para o plano dar certo, eles terão de lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças. Além de tudo isso, os oito episódios são determinados por uma cor e podem ser vistos na ordem que o público escolher. Mas atenção, o episódio Branco tem de ser o último, essa é o esquema. 1 temporada.





The Last of Us - HBO Max

Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série é baseada no aclamado jogo homônimo de videogame. A trama acontece 20 anos após a destruição da civilização moderna e acompanha Joel, que precisa contrabandear a jovem Ellie, de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena. 1 temporada.









The White Lotus - HBO Max

Criada por Mike White, minissérie apresenta uma sátira social que segue, durante uma semana, as férias de vários hóspedes que relaxam em um exclusivo resort havaiano. Mas a cada dia que passa, uma complexidade sombria emerge entre esses aparentemente perfeitos turistas, os alegres funcionários do hotel e o idílico lugar em si. 2 temporadas.









Your Honor - Paramount+

Bryan Cranston interpreta um juiz de Nova Orleans que é forçado a enfrentar suas próprias convivções quando seu filho se envolve em um acidente envolvendo uma família do crime organizado. Enquanto uma tempestade de vingança, mentiras e enganos ameaça engolir toda a cidade, Michael Desiato se depara com uma série de escolhas cada vez mais impossíveis e descobre até onde um homem honesto pode ir para salvar a vida de seu filho. 2 temporadas.

1923 - Paramount+

A primeira temporada de 1923 dá continuidade à história de origem da família Dutton (Yellowstone), e apresentará uma nova geração de Duttons liderada pelo patriarca Jacob (Harrison Ford) e pela matriarca Cara (Helen Mirren). A série explora os primeiros anos do século 20 nos Estados Unidos, quando pandemias, uma seca histórica, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão devastaram o oeste montanhoso e o que os Duttons chamam de lar. 1 temporada.









O Paciente - Star+

Steve Carrell interpreta o terapeuta Alan Strauss, que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson). O sujeito se revela um serial killer e tem um pedido incomum para Alan: ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas. Para sobreviver, o terapeuta deve desvendar a mente do criminoso e impedi-lo de cometer outro assassinato, mas Sam evita discutir assuntos cruciais para o tratamento. 1 temporada.