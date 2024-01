Streaming em 2024: conheça as 15 séries mais esperadas para este ano

O ano que vem está chegando, e diversas séries têm seu lançamento previsto ou esperado para 2024. Confira abaixo alguns dos destaques em plataformas como Netflix, Globoplay, HBO Max, Amazon Prime Vídeo, e Apple TV+.

Entre as produções inéditas estão O Regime, que traz Kate Winslet como uma ditadora de um país europeu, Mestres do Ar, série de guerra sobre a equipe norte-americana que bombardeou a Alemanha nazista durante a guerra, e Pinguim, spin-off do recente The Batman focada na história no vilão. Já Avatar é um live-action do desenho que fez sucesso nos anos 2000.

Fallout, inspirado na franquia de games de sucesso, aposta no cenário de produções pós-apocalípticas. Garoto Devora Universo, baseado no livro homônimo, aborda de forma dramática a difícil infância de um jovem que cresce num ambiente repleto de crime e instabilidade.

Há ainda bastante espaço para os aguardados episódios das novas temporadas de séries de sucesso, como Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, A Casa do Dragão, Round 6 e Yellowstone.

Kate Winslet na série 'O Regime' Foto: Reprodução de 'The Regime' (2024)/HBO

Entre as produções nacionais, destaque para o spin-off de Cidade de Deus, a nova temporada de Os Outros, a série biográfica sobre a vida de Ayrton Senna, o documentário sobre as ‘paquitas’ (no embalo do sucesso que Xuxa fez em 2023) e O Jogo Que Mudou a História, sobre a origem do tráfico no Rio de Janeiro.

Algumas produções aguardadas pelos fãs, como Stranger Things e Wandinha, não entram na lista pois, por enquanto, não há previsão de lançamento das novas temporadas para o próximo ano.

Confira abaixo as séries mais esperadas para 2024.

O Regime (HBO Max)

Kate Winslet dá vida à chefe de estado de um país ditatorial e fictício da Europa. Ainda que não haja menção direta a quem tenha inspirado a personagem, a expectativa é de que haja traços de autoridade e excentricidade familiares ao de figuras conhecidas do público.

Entre reuniões com outros líderes nacionais e a forma como lida com escândalos, protestos, seus funcionários e o povo, em geral, espera-se que o desenrolar da trama não traga apenas cenas de falatório, mas também momentos de ação e suspense.

A série se vende como feita pelos mesmos produtores executivos de Succession, outro sucesso recente da HBO. O elenco traz nomes como Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Martha Plimpton e Andrea Riseborough. Ainda não há uma data definida, mas a previsão de estreia é para a primavera do hemisfério norte (entre março e junho de 2024).

Os Outros - segunda temporada (Globoplay)

Com uma trama de suspense, conflitos pessoais e crimes em torno de vizinhos de um condomínio de classe média no Rio de Janeiro, além de ser gravada em bela qualidade de imagem, a série brasileira chegou ao fim de sua temporada inaugural sem dever nada às produções de primeira linha dos Estados Unidos.

A história tem início com a briga entre dois adolescentes jogando futebol na quadra do prédio. Os pais reagem de formas diferentes ao fato, e são abordados perfis diferentes de criação e convivência. Sem deixar a questão ficar no passado, eles acabam recorrendo a posturas cada vez mais extremas para se impôr diante dos vizinhos, o que significa também atos fora da lei.

A previsão do Globoplay é de que a nova leva de episódios vá ao ar no próximo ano, ainda sem data definida. Ainda não há confirmação de elenco, mas é esperado que nomes como Adriana Esteves, Maeve Jinkings e Eduardo Sterblitch - que teve atuação bastante elogiada - estejam presentes. Apesar de encerrar em um gancho pouco consistente, há grande expectativa diante da continuação da trama.

Yellowstone (Paramount+)

Na trama, lançada em junho de 2018, John Dutton (Costner) é um fazendeiro rico e poderoso do Estado norte-americano de Montana, envolto numa trama que mistura poder, corrupção e disputas - inclusive políticas, ou entre sua família e povos nativo-americanos.

Bem avaliada pela crítica em sites como Imdb e Rotten Tomatoes, a série, considerada uma das mais vistas dos Estados Unidos em 2022, chegará ao fim com a saída do protagonista Kevin Costner. Taylor Sheridan, criador da atração, já revelou sua decepção com o ator e disse que a decisão limita o desfecho.

A 5.ª e última temporada de Yellowstone já foi exibida, mas a última leva de episódios têm previsão para irem ao ar no último bimestre de 2024.

O sucesso foi tamanho que já rendeu spin-offs como os prequels 1883 e 1923 (esta última com Harrison Ford e Helen Mirren no elenco), e em breve deve ganhar mais duas sequências, 1944 e 2024. Matthew McConaughey é esperado como protagonista.

Senna (Netflix)

Por conta de suas conquistas na Fórmula 1 nos anos 1980 e 1990, Ayrton Senna virou ídolo de muitos brasileiros, incluindo dos que sequer são fãs de automobilismo. Ainda sem data definida, mas com previsão para 2024, a série deve abordar momentos de alegria, tristeza e superação, com foco nas relações pessoais do piloto.

A história terá início quando ele vai viver na Inglaterra, para disputar a Fórmula Ford, em 1981, e a ideia é que se desenvolva até 1.º de maio de 1994, quando morreu após um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

Gabriel Leone foi o ator escolhido para dar vida a Senna. O restante do elenco contará com artistas brasileiros (Marco Ricca, Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro) e internacionais (Kaya Scodelario, Matt Mella e Arnaud Viard).

Elenco de 'Senna': Gabriel Leone, Matt Mella, Susana Ribeiro, Julia Foti, Marco Ricca, Camila Márdila, Gabriel Louchard, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Alice Wegmann e Pâmela Tomé Foto: Aline Arruda / Netflix / Divulgação

Fallout (Amazon Prime Vídeo)

Com estreia prevista para 12 de abril de 2024, a produção, dirigida por Jonathan Nolan (Westworld), é inspirada nos jogos de computador da série Fallout (o primeiro foi lançado em 1997, e o mais recente em 2018).

A trama se passa na cidade de Los Angeles, num futuro em que a população vive em bunkers subterrâneos para se proteger da alta radiação, num cenário de desastre nuclear que ainda conta com diversos mutantes e criminosos à solta.

O live-action é uma aposta do Amazon Prime Vídeo para tentar repetir o sucesso de The Last Of Us (HBO Max, cuja esperada 2.ª temporada não tem previsão de estreia para 2024) ao transportar uma franquia do mundo dos games com cenários pós-apocalípticos para a televisão, mas desta vez com a trama mais voltada às máquinas, sem vírus ou zumbis.

Mestres do Ar (Apple TV+)

Uma das grandes apostas da Apple para o ano que vem, a série traz Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores executivos, e atores como Austin Butler, Callum Turner, Antony Boyle e Barry Keoghan.

A história é baseada no livro Mestres do Ar, de Donald L. Miller, que retrata o ‘Centésimo Sangrento’, grupo do exército norte-americano que promoveu bombardeios sobre a Alemanha nazista durante a guerra.

A promessa é de que a série vá além das séries de ação típicas de produções do gênero, focando também na questão emocional e psicológica dos jovens, assim como a forma como lidaram com as perdas na árdua trajetória até um possível retorno para casa.

A estreia será em 26 de janeiro de 2024, com dois episódios. A partir daí, serão episódios semanais lançados até 15 de março.

Pinguim (HBO Max)

Spin-off do filme The Batman (2022), que traz Robert Pattinson como o homem-morcego, a série mostra como Oswald Cobblepot, o ‘Oz’, se tornou um chefão do crime na cidade de Gotham, conhecido como Pinguim.

Assim como no longa, Colin Farrell dá vida ao clássico vilão da DC. Imagens já divulgadas do processo de produção indicam que o visual sombrio deve continuar ‘carregado’ na nova trama de Matt Reeves - também diretor de The Batman.

Ou seja, se você gostou do longa, tem tudo para gostar da série Pinguim. Ainda sem data definida, mas prevista para ser lançada em 2024, no HBO Max.

A Casa do Dragão (HBO Max)

Segundo informações da revista Esquire, a nova temporada do spin-off de Game Of Thrones tem previsão de estreia entre os meses de junho a agosto de 2024 (durante o verão no hemisfério norte).

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Ryan Condal, showrunner da série, afirmou que novos atores e personagens se juntarão aos já presentes na primeira temporada. A ideia dos produtores é que haja renovação ao menos para uma 3.ª temporada, ainda não confirmada pela HBO.

Para Sempre Tão Bom - Paquitas (Globoplay)

A plataforma pretende continuar apostando no tema que fez sucesso em 2023, tornando Xuxa, o Documentário, uma das séries mais comentadas do ano. O foco, em vez da apresentadora, serão as acompanhantes da Rainha dos Baixinhos em seus programas.

Ao todo, serão cinco episódios, com vasto material do acervo da Globo, o que deve animar os fãs que foram jovens nos anos 1980 e 1990. A ideia é que também sejam abordados os bastidores com cobranças e pressão sobre as jovens assistentes de palco, e uma reflexão sobre como seriam as paquitas hoje.

O nome faz referência à música que fez sucesso repetindo o refrão “é tão bom/bom bom bom”. Ainda não há data prevista para estreia.

Cidade de Deus (HBO Max)

Baseada na história do filme de mesmo nome que representou o Brasil no Oscar de 2004, a ideia é que a série se passe 20 anos depois daquela trama. Atores do longa original, como Alexandre Rodrigues, Thiago Martins e Roberta Rodrigues, devem estar presentes novamente.

A ideia é que sejam utilizadas cenas que não foram ao ar na versão final do filme, entrando como flashbacks na história, que tratará novamente sobre o cotidiano e os conflitos de uma favela do Rio de Janeiro. Aly Muritiba será o diretor.

Ainda não há nome oficial da obra, e nem a data de lançamento, mas a estimativa é de que seja disponibilizada no HBO Max em 2024. O Estadão acompanhou um dia de filmagens em São Paulo; leia no link abaixo como foi:

Round 6 - segunda temporada (Netflix)

A série sul-coreana quebrou recordes quando foi lançada pela Netflix, em 2021. Pouco depois, o sucesso fez com que uma nova temporada fosse anunciada, mas passados mais de dois anos, a leva ainda não veio. Ainda sem data oficial, a expectativa é de que o lançamento fique para 2024.

A trama que gira em torno de pessoas comuns, mas frustradas com suas vidas, que topam participar de um desafio no qual podem sair ou muito ricos, ou mortos, alçou ao estrelato mundial diversos artistas, como Jung Ho-yeon, que interpreta uma jovem norte-coreana e atingiu mais de 20 milhões de seguidores no Instagram após a série.

Recentemente, a plataforma disponibilizou um reality show derivado da produção, Round 6: O Desafio. A ideia foi recriar as tarefas do programa original. Sem as mortes, evidentemente.

Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder (Amazon Prime Vídeo)

O universo fantástico surgido nos livros de J.R.R. Tolkien com elfos, orcs e magos marcou a década 2000 com uma adaptação cinematográfica em formato de trilogia que rendeu destaque no Oscar, e voltou a ser notícia com a série lançada no streaming em 2022.

Os Anéis do Poder não é diretamente baseado em nenhum dos livros da saga, e retrata as lendas épicas da Segunda Era da Terra-média, período que se passa milhares de anos antes da história dos filmes. Tais lendas foram citadas em O Silmarillion (1997) e Contos Inacabados de Númeror e da Terra-média (1980), além de passagens da trilogia original.

Considerada a série de ficção mais cara da história, com um orçamento de US$ 450 milhões de dólares à época, a produção alterna, sem solavancos, momentos de suspense, aventura e humor, especialmente nas cenas envolvendo os pés-peludos e os anões.

Ainda sem data oficial de estreia, a previsão é de que a 2.ª temporada seja disponibilizada no streaming no segundo semestre de 2024.

Garoto Devora Universo (Netflix)

A série narra a história de Eli Bell, um garoto com estrutura familiar fragilizada: o pai abandonou a família, sua mãe é viciada em drogas e chegou a ser presa, o padrasto é um traficante de drogas, e a pessoa que cuida dele é um criminoso famoso, sem contar seu irmão, que não fala.

Nessas circunstâncias, o garotinho terá o desafio de enxergar o lado bom da vida e tentar se tornar uma boa pessoa, ainda que precise conviver com o mundo do crime, conflitos de gangues, grupos de skinheads, entre outros complicadores, na intenção de conseguir dinheiro para que sua mãe encontre uma vida melhor.

Inspirada no livro Garoto Devora Universo, de Trend Dalton, a série tem data marcada para estrear na Netflix: 11 de janeiro de 2024.

Avatar: The Last Airbender (Netflix)

O nome pode fazer alguns se confundirem com o clássico de James Cameron no cinema, mas a série é baseada na animação Avatar: A Lenda de Aang, lançada em 2005 e que fez sucesso no Brasil ao ser exibida na TV fechada e também na aberta, à época da TV Globinho.

Em formato live-action, porém, The Last Airbender busca agradar ao público adulto, e não somente o infantil. A história se passa em um universo no qual povos representando os quatro elementos (fogo, água, terra e ar) estão em guerra, e o conhecido garoto com uma seta azul na cabeça é uma das esperanças de dias melhores.

Além do protagonista Aang (Gordon Cormier), seus amigos Sokka (Ian Ousely) e Katara (Kiawentiio) também estão presentes, assim como algumas criaturas mágicas do desenho. A primeira temporada, com oito episódios, estreia em 22 de fevereiro de 2024 na Netflix.

O Jogo Que Mudou A História (Globoplay)

Em formato de série ficcional, a história abordará o surgimento, o crescimento e a manutenção do narcotráfico e do crime organizado no Rio de Janeiro, mostrando sua influência também no restante do País.

A ideia é que sejam englobados fatos que aconteceram nos últimos 40 anos, não necessariamente se aprofundando em um fato específico. É provável que os nomes das facções criminosas não seja o da vida real, por exemplo.

Segundo o site Notícias da TV, as gravações já foram encerradas, com nomes como Vanessa Giácomo, Bukassa Kabengele, Marcelo Serrado, Jonathan Azevedo, Natália Lage, Dandara Mariana, Raphael Logam, Pedro Wagner e Talita Younan no elenco.