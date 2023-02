‘Succession’: 4ª temporada da série da HBO será a última, confirma criador

A série Succession, da HBO, está próxima de acabar. Jesse Armstrong, criador da trama, revelou que a quarta temporada, prevista para estrear no dia 26 de março, será a última. “Nunca pensei que isso pudesse durar para sempre. O fim sempre esteve presente em minha mente”, disse Armstrong ao The New Yorker.

“Eu gosto bastante dessa ideia, criativamente, porque então o público é capaz de aproveitar tudo como vem, sem tentar descobrir as coisas, ou perceber as coisas de uma certa maneira, uma vez que sabem que é a temporada final”, explicou Armstrong sobre a decisão de encerrar a série. “Desde a segunda temporada, tenho tentado pensar: é o próximo, ou o seguinte, ou é o seguinte?”, acrescentou.

Vencedora do Emmy, Succession explora temas de poder e dinâmica familiar através dos olhos do patriarca Logan Roy (Brian Cox) e seus quatro filhos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

As três primeiras temporadas de Succession receberam 48 indicações ao Emmy e conquistaram 13 vitórias, incluindo Melhor Série Dramática, para as temporadas dois e três. Os episódios da série estão disponíveis para streaming pela HBO Max e em exibição linear pela HBO Brasil. Os novos dez episódios da quarta - e agora última - temporada começam a ser exibidos no dia 26 de março.

O roteirista britânico Jesse Armstrong recebe o prêmio de Melhor Série Dramática por 'Succession', junto com elenco e equipe no palco durante o 74º Emmy Awards, em setembro de 2022. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Nesta nova temporada, a venda do conglomerado de mídia Waystar Royco para o visionário tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) está cada vez mais próxima. Isso causa angústia e divisão familiar entre os Roys, já que eles anseiam por saber como serão suas vidas quando o negócio for concluído. Uma luta pelo poder ocorre enquanto a família avalia o futuro em que sua relevância cultural e política será reduzida.

Ainda na declaração ao The New Yorker, Jesse Armstrong sinalizou que pode não deixar todos os personagens para trás. Embora ele tenha dito que encerrar a série agora resultará em uma resolução “carnuda”, ele também está aberto a revisitar alguns dos personagens em outro projeto.

Cena da quarta temporada de Succession Foto: Reprodução de vídeo/HBO

“Quando conversei com alguns de meus colaboradores, tipo: talvez haja outra parte deste mundo para a qual poderíamos voltar, se houvesse apetite? Talvez haja algo mais que possa ser feito, que aproveite o que tem de bom na maneira como trabalhamos nisso”, refletiu o criador.