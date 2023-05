‘Succession’: Jeremy Strong conta ter bebido milkshake ‘nojento’ de verdade durante gravações

*Atenção: Este texto contém spoilers de Succession

A aclamada série Succession chegou ao fim neste domingo, 28, e várias cenas chamaram a atenção do público na última parte da produção. Dentre elas, está a que Kendall, personagem interpretado por Jeremy Strong, bebe um milkshake “nojento” preparado pelos irmãos, Shiv e Roman, para ser coroado rei do império Roy.

A cena, porém, não contou com efeitos especiais ou uma bebida “alternativa”: Jeremy bebeu o milkshake de verdade durante as gravações e o líquido foi realmente jogado na cabeça do ator. “Fizemos isso algumas vezes e, depois, eu saí para vomitar e pulei no oceano para lavar os meus cabelos”, contou o artista durante uma participação no podcast oficial da série.

Jeremy Strong, o Kendall Roy de 'Succession', disse ter realmente bebido milkshake 'nojento' de episódio final. Foto: HBO via AP

A bebida era feita de leite, casca de pão, molho tabasco, ovo cru, água de picles, cacau em pó e saliva de Shiv, personagem interpretada por Sarah Snook. Segundo o artista, ele escolheu beber o milkshake de verdade, pois pensou que seria a atitude real que o personagem tomaria naquele momento.

“Eu não saberia [fazer a cena] não bebendo. Ele queria tanto aquilo que beberia o que quer que fosse. Mas foi nojento”, relatou Jeremy. O episódio final da produção foi transmitido pela HBO e está disponível na HBO Max.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais