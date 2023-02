Suspense em 4 séries e 1 filme, como ‘Inside Man’ e ‘O Menu’, para desafiar o espectador

Há quem goste de uma boa comédia romântica, um drama que mexa com as emoções ou aquele clássico para matar saudade. E tem, claro, os que não perdem um bom suspense para roer as unhas e ficar tentando resolver a trama antes do final. Esse gênero, aliás, tem ganhado cada vez mais produções, com opções as mais variadas nas plataformas de streaming.





Com a chegada de mais um fim de semana, selecionamos a seguir algumas boas atrações para os fãs de suspense. No Star+ tem O Paciente, com Steve Carell, na Netflix, pode começar com Inside Man, com Stanley Tucci. Agora é escolher e assumir o comando do controle remoto, e boa diversão.

Inside Man - Netflix

Com apenas quatro episódios, série mostra como algo que pode parecer simples acaba se complicando no meio do caminho e levando a resultados absurdos. Na trama, personagens distintos terão a vida ligadas de maneiras inusitadas - um prisioneiro no corredor da morte (Stanley Tucci), um vigário em uma tranquila cidade (David Tennant) e uma professora de matemática (Dolly Wells).









Echoes - Netflix

Desde pequenas, as gêmeas idênticas Leni e Gina, interpretadas por Michelle Monaghan, sempre trocaram, secretamente, de identidade. Mas suas vidas viram de ponta cabeça quando uma das duas desaparece. Série criada por Vanessa Gazy terá segredos revelados aos poucos após o desaparecimentos de uma das irmãs.





Clickbait - Netflix

Quando Nick Brewer (Adrien Grenier) é sequestrado e sua vida passa a depender de um sinistro jogo online, as pessoas próximas a ele correm para descobrir quem está por trás disso. Nick é um pai de família, não há nada de complicado em sua vida, é honesto. No entanto, ele passa a ser acusado de crimes horríveis, pelos quais querem que pague. No desenrolar da intrigante trama, o ponto de vista de cada personagem dá um ângulo diferente, com a história se tornando mais complexa até o seu desfecho.









O Paciente - Star+

Steve Carrell interpreta o terapeuta Alan Strauss, que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson). O sujeito se revela um serial killer e tem um pedido incomum para Alan: ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas. Para sobreviver, o terapeuta deve desvendar a mente do criminoso e impedi-lo de cometer outro assassinato, mas Sam evita discutir assuntos cruciais para o tratamento, como falar sobre sua mãe, Candace (Linda Emond).









O Menu - Star+

Um casal, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), viaja para uma ilha na costa do Noroeste do Pacífico para jantar em um sofisticado restaurante, Hawthorne, onde o recluso e renomado chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara um menu luxuoso para um pequeno grupo de clientes especiais. Com o passar da noite, a tensão aumenta em todas as mesas enquanto segredos são revelados e pratos inesperados são servidos. Filme tem direção de Mark Mylod.





