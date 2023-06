‘Ted Lasso’: Episódio final prova tudo o que a série quis mostrar - que dá para sair do buraco

* Com spoilers

AP - Roy Kent chora. Nate Shelley pede desculpa. Rebecca Welton deixa a sua raiva de lado. Trent Crimm termina o seu livro. Keeley Jones abraça a sua força. E o bondoso, mas muitas vezes perdido, Ted Lasso finalmente - depois de três temporadas, mas sem dúvida depois de quase uma vida inteira - descobre exatamente onde precisa estar.

Criticado por alguns por ter perdido o rumo na sua terceira temporada, Ted Lasso acabou acertando o passo - ao pegar personagens bem desenhados que tinham perdido o rumo e ficado presos, e ao libertá-los de algemas frequentemente criadas por eles próprios. “As pessoas podem mudar?” pergunta-se Roy Kent (Brett Goldstein). A resposta, depois de quarta-feira, 31, quando foi ao ar o último episódio, é um retumbante “provavelmente”.

“Perfeito é chato”, diz o treinador Beard (Brendan Hunt) em um ponto do final da temporada (e provavelmente da série). E se houvesse um guia das três temporadas da série da Apple TV+, essa citação poderia muito bem estar do lado oposto da página de título.

Ted Lasso tem sido uma amostra de Whitman da estagnação da era pandêmica com a mensagem, entregue com um olhar sutil ou um macete narrativo gigante, que não poderia deixar de ressoar em um cenário pós-pandêmico: os momentos que te mantiveram preso não têm que durar para sempre.

Ted Lasso, da Apple TV+, chega ao fim Foto: Apple TV+

Foi difícil encontrar uma série em que mais pessoas estivessem presas, paralisadas em circunstâncias que elas mesmas criaram ou em suas próprias escolhas. Keeley (Juno Temple) estava travado. Roy estava travado. Jamie (Phil Dunster) estava travado. Rebecca (Hannah Waddingham) estava travada. Trent, Colin e Sam (James Lance, Billy Harris e Toheeb Jimoh) estavam travados. Nate (Nick Mohammed) estava travada. Até mesmo Sharon, a psicóloga esportiva (Sarah Niles), estava, até certo ponto, paralisada.

E, claro, o próprio Ted (Jason Sudeikis), um garoto perdido com bigode e uma vasta gama de banalidades que ficou preso na areia movediça do luto durante a maior parte de sua vida e, no fim das contas, precisava de uma missão para libertar os outros para ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho.

Estagnação é um tema que a televisão ama.

Outros casos de personagens paralisados

Um personagem que está preso na lama não é novidade. Tem sido um mecanismo narrativo útil e frequentemente usado - de It’s a Wonderful Life (1946) até Groundhog Day (1993) e além. Mas algo mais intenso está acontecendo ultimamente. Faça um tour pelas produções no streaming americano nos últimos quatro anos, digamos, e você encontrará um excesso de travamento em praticamente todas as direções que olhar.

A Feiticeira Escarlate em WandaVision da Marvel? Presa. Nadia em Boneca Russa? Presa de maneiras notavelmente diferentes nas temporadas um e dois. Alma em Undone, Carmy em The Bear? Presa, preso. Mesmo algumas das estrelas mais recentes do streaming - Severance, Shrinking e a recém-concluída Star Trek: Picard - focam em personagens centrais que estão presos por más escolhas, traumas ou perda de senso de propósito.

Depois, há os programas sobre a própria personificação da estagnação: Ghosts e School Spirits abordam o problema do ponto de vista de pessoas que se livraram da espiral mortal, mas - mesmo assim - não conseguem descobrir como chegar aonde estão indo.

Ted Lasso

Ted Lasso destilou esse tema ao enésimo grau sem recorrer à atividade sobrenatural. Olhados a uma certa distância, esses personagens formavam uma vila de estagnação - embora de maneiras variadas.

Keeley estava paralisado pela incerteza, Roy pela raiva, Jamie pelo trauma e pelo ego, Trent pelas expectativas. Nate estava sendo desviado por sentimentos de inadequação e Colin por medo de julgamento. Sam estava preso a expectativas familiares e nacionais. Rebecca estava se afogando nas cicatrizes do abuso psicológico de um parceiro. Indiscutivelmente, o único personagem principal que não ficou preso foi Leslie Higgins (Jeremy Swift), virtuoso do jazz e homem de família dedicado - e o único personagem a entender o tempo todo que aqui, agora era o lugar que ele queria estar.

Ele tinha uma vantagem sobre muitos de nós. A pandemia da covid-19, foi, por um tempo, a encarnação da estagnação. Ted Lasso estreou bem no meio disso, em 14 de agosto de 2020.

Agora, quase três anos depois, não estamos navegando por uma geração inteira que amadureceu em meio ao isolamento da pandemia e a profundas fissuras políticas? Não existem milhões de pessoas em toda a república travadas em pequenas lutas individuais para evitar ficarem presas ou - possivelmente ainda mais assustador - tentando evitar ficar assim?

Britânicos e americanos e a saúde mental

O outro elefante na sala Ted Lasso - um diretamente relacionado à estagnação - também é algo que invocou a divisão entre britânicos e americanos tantas vezes representada para rir no programa.

Algumas semanas atrás, o elenco de Lasso visitou a Casa Branca para falar sobre saúde mental. Na época, Sudeikis disse o seguinte: “Não devemos ter medo de pedir ajuda”.

Isso sugere – não, propõe abertamente – que seguir sozinho, “ao estilo americano”, nem sempre é plausível e que, como disse o poeta John Donne tantos séculos atrás, “Nenhum homem é uma ilha isolada; todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo.”

A reunião de tantas pessoas diferentes de tantos lugares — um time de futebol internacional — deu a tela ideal para a tese da série. Acontece que pontos de vista variados podem produzir melhores resultados. Vai saber.

Jason Sudeikis, o quarto da esquerda, protagonista de 'Ted Lasso', com a secretária de imprensa da Casa Branca Karine Jean-Pierre, a terceira da esquerda, com atores do elenco da série: Toheeb Jimoh, Brett Goldstein, Hannah Waddingham e Brendan Hunt, em março Foto: Susan Walsh/AP

Problemas na terceira temporada

Aqueles que dizem que Ted Lasso foi traiçoeiro e vagou um pouco durante a terceira temporada fazem pontos legítimos. As linhas de roteiro foram descartadas ou excessivamente comprimidas. Anti-heróis matizados não eram a questão deste programa, e nunca os atos sombrios definiram o dia. O único verdadeiro vilão - Rupert Mannion (Anthony Head) - era um bigode com cavanhaque (o bigode, é claro, já havia sido tirado) e principalmente uma ilha intrigante sozinha em um mar de sentimentalismo.

E tudo bem. Porque se o programa tinha uma mensagem para os paralisados entre nós, era esta: talvez, apenas talvez, o sentimentalismo possa destravá-lo. E, mais especificamente, talvez você se liberte ao trazer um pedaço de si para todos os outros. “O melhor que podemos fazer”, diz Higgins, “é continuar pedindo ajuda e aceitá-la quando pudermos”.

Nos Estados Unidos em 2023, essa ainda é uma mensagem mais difícil de vender do que deveria. Mas é mais relevante do que nunca. Os sentimentos te prendem, mas também te libertam. O esforço pode torná-lo vulnerável, mas o esforço é importante.

“Eu só tinha que tentar”, Rebecca diz a Ted a certa altura. Essa é, em última análise, a resposta para se desvencilhar. E aponta de volta para a música que ouvimos toda semana nos créditos de abertura - a chave, no final das contas, para desvendar toda a série. “Isso pode ser tudo o que você consegue. / Acho que deve ser isso / Mas Deus sabe o quanto eu tentei”.