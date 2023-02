‘Ted Lasso’: Trailer da terceira temporada é divulgado; assista

O Apple TV+ anunciou, nesta segunda-feira, 27, o trailer da terceira temporada da série Ted Lasso, que tem estreia global prevista para o dia 15 de março, com novos episódios lançados toda quarta-feira.

Na terceira temporada, de 12 episódios, o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que os classificam como os piores da Premier League, e Nate (Nick Mohammed), aclamado como o “garoto maravilha”, foi trabalhar para Rupert (Anthony Head) no West Ham United. Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de assistente técnico ao lado de Beard (Brendan Hunt).

Nova temporada de Ted Lasso estreia no dia 15 de março no Apple TV+. Foto: Apple TV+

Enquanto isso, Ted lida com pressões no trabalho ao mesmo tempo em que continua a enfrentar seus problemas pessoais. Rebecca (Hannah Waddingham) está focada em derrotar Rupert, e Keeley (Juno Temple) deve lidar com o fato de ser a chefe de sua própria agência de relações públicas. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a “Equipe Lasso” está preparada para dar o seu melhor de qualquer maneira.

Após sua estreia global no Apple TV+, Ted Lasso conquistou elogios e reconhecimento com a primeira temporada, tornando-se uma das séries de comédia mais indicadas na história do Emmy. A segunda temporada bateu recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, a comédia mais premiada do Emmy com quatro vitórias no total, incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em Série de Comédia (Jason Sudeikis), Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia (Brett Goldstein) e Melhor Direção em Série de Comédia (MJ Delaney).

Jason Sudeikis dá vida ao protagonista Ted Lasso, um técnico de futebol americano contratado para treinar um time de futebol inglês - mesmo sem experiência. Porém, o que lhe falta em conhecimento, sobra em entusiasmo, otimismo, determinação de um “azarão”... e biscoitos. A premiada comédia original da Apple também é estrelada por Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance.