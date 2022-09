Terceiro episódio de ‘Os Anéis de Poder’ faz trama avançar

Depois de dois episódios de maravilhamento e apresentação das regiões e personagens, o episódio 3 de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, série baseada no universo criado por J.R.R. Tolkien, manteve o espetáculo, mas avançou um bocado na trama, além de acrescentar novos nomes e mistérios. É o primeiro não dirigido por J.A. Bayona. Quem assume o posto de diretor é Wayne Che Yip.

ATENÇÃO, SPOILERS A SEGUIR. SÓ LEIA DEPOIS DE ASSISTIR AO EPISÓDIO 3 DE O SENHOR DOS ANÉIS: OS ANÉIS DE PODER.

Adar é o título do episódio 3 da série da Prime Video e, logo de cara, ele é citado pelos orcs que levaram Arondir (Ismael Cruz Córdova). O elfo está, junto a outros, trabalhando duro para cavar a terra. Mas só lá no final vamos saber mais sobre a figura misteriosa que é um líder para os orcs. Ou seja, boa coisa não é.

Enquanto isso, descobrimos que Galadriel (Morfydd Clark) e Halbrand (Charlie Vickers) foram resgatados por Elendil (Lloyd Owen), comandando um navio de Númenor, uma ilha-reino majestosa, daquelas que dá vontade de morar. Pena que esteja apenas no reino da fantasia.

Galadriel chega um tanto arrogante, acreditando que os numenorianos devem aos elfos a terra que hoje habitam. A Rainha-Regente Míriel (Cynthia Addai-Robinson) não pensa assim. Depois Galadriel não entende por que os numenorianos pararam de receber bem os elfos tempos atrás.

Cena da série 'Os Anéis de Poder'

A presença de Galadriel na corte não é bem-vista, e a Rainha-Regente claramente é hostil, mas acaba convencida por Halbrand bom-de-lábia a esperar uns dias para tomar alguma atitude. Galadriel, claro, não se comporta e é pega no pulo por Elendil tentando roubar um barquinho. Ele a leva a uma biblioteca, onde Galadriel descobre mais sobre os planos de Sauron. Ela também fica sabendo que Halbrand não é quem pensava e acredita que o encontro dos dois não foi mero acaso.

Voltando ao pobre Arondir, a cena de rebelião, envolvendo correntes e um warg, é eletrizante. Arondir acaba sendo levado para o Adar do título do episódio, mas só dá para ver a silhueta do personagem de cabelos compridos. Aliás, para quem ainda está nessa de que não existem elfos negros, Ismael Cruz Córdova é carismático e deve ganhar espaço nos próximos episódios.

Na comunidade dos Pés-Peludos, Nori (Markella Kavenagh) e sua família sofrem as consequências do segredo que ela guarda. Até aqui, as cenas dos Pés-Peludos são bem diferentes das outras da série. Os Anéis de Poder passa tempo com eles, mostra seus rituais, sua visão de mundo, sem se preocupar tanto com a trama. Tirando os anãos, poucos tiveram esse privilégio. Seria bacana se houvesse um pouco mais de vontade de conhecer outras regiões e povos com a mesma calma, pois são as melhores dos três episódios exibidos.