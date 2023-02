‘The Last of Us’: Buscas por músicas da série aumentam mais de 4.800% no Spotify

The Last Of Us, da HBO, inspirada no jogo de mesmo nome, já é um sucesso, sem sombra de dúvidas. Renovada para uma segunda temporada, sem nem mesmo ter a primeira finalizada, a série também tem levado os fãs a buscarem as músicas da trilha sonora nas plataformas de streaming.

28/12/2022 CADERNO2 / CADERNO 2 / C2 / USO EDITORIAL EXCLUSIVO - Pedro Pascal interpreta Joel na adaptação de 'The Last of Us' para a HBO Max. Crédito: Liane Hentscher/HBO

À medida que o suspense da série cresce, os números de streamings das canções que aparecem na série também aumentam. As buscas por faixas relacionadas aos episódios no Spotify chegaram a superar em 4.800% as realizadas na semana anterior no mundo todo.

Após o fim do primeiro episódio, em 17 de janeiro, a música Never Let Me Down, do Depeche Mode, registrou crescimento nas buscas no Spotify de 520% (comparado à semana anterior).

Neste domingo, 28, após o terceiro episódio, a música Long Long Time, da cantora Linda Ronstadt registrou alta de mais de 4.800%. A canção serviu de trilha para o casal Bill e Frank, um dos assuntos mais comentados do episódio da semana nas redes sociais

A série tem despertado muitas teorias e curiosidades nos fãs a respeito dos próximos episódios, que podem ser acompanhados aos domingos na HBO e na HBO Max. E, para quem gosta de saber detalhes de backstage e teorias sobre a narrativa, também é possível ouvir o podcast HBO’s Last Of Us no Spotify. O programa é totalmente dedicado à análise da série e conta com Troy Baker, que interpretou a voz de Joel no game, como apresentador. Em episódios semanais, ele mergulha em momentos-chave da narrativa e revela histórias dos bastidores.