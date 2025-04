‘The Last of Us’: Criador explica por que mudou introdução de Abby na série

Uma das principais mudança que os fãs de The Last of Us vão perceber na nova temporada da série, que estreia neste domingo, 13, no streaming da Max, é relacionada ao arco da personagem Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.

Isso porque no game The Last of Us: Parte II, os jogadores começam a história controlando Abby, sem que conheçam nada de seu passado. O 1º capítulo da nova etapa do programa da HBO, no entanto, muda a proposta e apresenta logo de cara a nossa antagonista em busca de vingança. Em entrevista coletiva que contou com a participação virtual do Estadão, o criador da franquia Neil Druckmann explicou a decisão.

O 1º capítulo da nova temporada de 'The Last of Us' muda a proposta do jogo com a personagem Abby Foto: HBO/Divulgação

“No jogo, você imediatamente forma uma conexão empática com ela porque vocês estão sobrevivendo juntos, correndo pela neve, lutando contra infectados e, assim, podemos reter coisas e fazer disso um mistério que será revelado mais tarde”, justificou Druckmann.

“Não podíamos fazer isso na série porque você não está jogando como ela. Se fôssemos seguir um cronograma muito semelhante, os espectadores teriam que esperar muito tempo”, acrescentou o showrunner.

Os novos episódios de The Last of Us são exibidos aos domingos, às 22h, na HBO e na Max.