Criador de ‘The Last of Us’ responde críticas a Bella Ramsey e diz que foco está na emoção

A escolha de Bella Ramsey para viver Ellie na segunda temporada de The Last of Us voltou a gerar controvérsia nas redes sociais, com críticas centradas em sua aparência. Para parte do público, a atriz não teria a presença física necessária para representar a personagem após o salto temporal da história.

The Last of Us, 2ª Temporada Foto: Divulgação/Max

O cocriador da série, Craig Mazin, abordou diretamente essas críticas em entrevista ao The Hollywood Reporter, publicada nesta segunda, 31, e afirmou: “Não estou interessado no aspecto físico. Estou interessado na maturidade emocional e na mudança de personalidade.”

Críticas à aparência de Bella Ramsey

Após a estreia do trailer da nova temporada, internautas voltaram a questionar se Bella Ramsey tem o perfil adequado para viver a Ellie do segundo jogo da franquia. A personagem aparece mais forte, madura e fisicamente imponente no game The Last of Us Part II, o que gerou comparações com o porte mais delicado da atriz britânica.

PUBLICIDADE “Ela parecia ter 14 anos na primeira temporada. Agora está com 19, mas ainda parece muito jovem para alguns. Ellie no jogo parece muito mais velha. Algumas pessoas mudam dramaticamente, outras não”, reconheceu Mazin. “Mas quando assistirem à nova temporada, acho que vão perceber a diferença.” Em defesa da atriz, o roteirista argumentou que a vulnerabilidade física de Ramsey contribui para a tensão dramática da série. “Acho que as pessoas subestimam o quanto a vulnerabilidade pode ser um diferencial. Ver alguém fisicamente menor em risco te faz prestar mais atenção, te faz se preocupar”, disse.

Para reforçar essa visão, a nova temporada mostra uma cena de luta logo no início, segundo Mazin, como forma de responder às críticas. “Como uma pessoa pequena luta com uma pessoa grande? Não é karatê. Não são socos e chutes incríveis — ela perderia. A resposta é jiu-jitsu. Eu assisti muitas sessões em que pessoas pequenas derrotam grandes. É assim que funciona.”

Bastidores e novos personagens

O novo ano da série amplia o elenco principal e traz novos pares de personagens, como Ellie e Dina (interpretada por Isabela Merced), e Ellie e Jesse (Young Mazino). A dinâmica entre Ellie e Dina foi pensada para equilibrar o perfil mais fechado da protagonista.

“Queríamos alguém que contrastasse com Ellie. Dina é como um raio de sol, aberta, carismática. E também queríamos alguém que tivesse altura semelhante à de Bella. Se fosse muito mais alta, pareceria uma figura maternal, o que mudaria a dinâmica entre elas”, explicou.

Publicidade

Com apenas sete episódios, a segunda temporada não deve repetir o formato de capítulos avulsos como Long, Long Time, terceiro episódio da primeira fase, que acompanhava personagens fora da trama principal. Segundo Mazin, o foco agora está na progressão direta dos eventos.

“A primeira temporada terminou com Joel mentindo para Ellie sobre a possibilidade de uma cura. Esse é o coração da nova temporada”, afirmou. “Ele finalmente encontrou alguém que lhe deu sentido de novo, mas à custa de uma mentira. E essa mentira não vai durar. A questão é: quando, como e por quê ela vai ruir?”

O futuro da série

Craig Mazin afirmou que não pretende ultrapassar os eventos dos jogos criados por Neil Druckmann. Segundo ele, ainda não está decidido se o segundo jogo será adaptado em uma ou duas temporadas, mas garantiu que não haverá uma continuação que fuja da obra original.

“Estou basicamente queimando uma década da minha vida para contar essa história. Ela precisa ter um fim. Não estou interessado em seguir adiante só por continuar”, disse. “Se a gente conseguir resolver tudo em mais uma temporada, ótimo. Se precisar dividir em duas, tudo bem também.” A segunda temporada da série da HBO estreia no dia 13 de abril.