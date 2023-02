‘The Last of Us’, da HBO, pode abrir uma mina de ouro para os games na TV

The New York Times - Quando The Last of Us foi lançado em 2013, a premissa do videogame de sucesso - um fungo transforma as pessoas em zumbis, deixando a sociedade em ruínas, e o que resta do governo é controlado por fascistas - parecia pertencer exclusivamente ao reino da ficção. Uma década depois, uma série da HBO baseada no jogo foi lançada no domingo para um público que se familiarizou com a possibilidade de um apocalipse de germes.

A realidade que o mundo enfrentou nos últimos três anos é mencionada numa cena de abertura arrepiante, na qual dois cientistas explicam o risco de vários vírus durante uma entrevista de talk show. Depois que um deles descreve algo parecido com a covid-19, o outro silencia tanto a plateia fictícia quanto nós quando expõe as maneiras pelas quais um planeta aquecido pode trazer algo muito, muito pior.

“Parte do processo de escrita é só sentir nos ossos o que já é de conhecimento geral”, disse Craig Mazin, um dos showrunners. “Por outro lado, não é uma série sobre a pandemia - é sobre o que significa sobreviver e qual é o propósito da sobrevivência. Então, passamos meio rápido por esse ponto”.

Craig Mazin, o criador, produtor executivo, roteirista e diretor da série Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Na última década, à medida que os videogames se tornaram mais vívidos e complexos, os desenvolvedores os usaram para criar histórias ricas e centradas em personagens que rivalizam com o cinema e a TV. The Last of Us, por exemplo, é menos sobre o surto de doença do que sobre a relação pai-filha entre um contrabandista chamado Joel (interpretado por Pedro Pascal na série) e uma garota de 14 anos chamada Ellie (Bella Ramsey). Sua jornada pelos Estados Unidos, passando por zumbis e canibais, levanta questões sobre os limites do amor e as atrocidades que um pai comete em nome da proteção da filha.

Mas, mesmo que um punhado de adaptações dos games para as telas, como as franquias Tomb Raider, Resident Evil e Sonic, tenha ganhado dinheiro suficiente para garantir sequências, surgiu também a sensação de que, ao contrário, digamos, das histórias em quadrinhos, as histórias de videogames nunca foram traduzidas corretamente.

“Muitas das adaptações foram constrangedoras”, disse Neil Druckmann, que liderou a criação de The Last of Us e sua sequência de 2020, The Last of Us Part II, e criou a série da HBO com Mazin. (Druckmann também é showrunner).

Um dos líderes criativos de 'The Last of Us' Foto: ©BAFTA / via REUTERS

Para Hollywood, isso significa que uma mina de ouro de propriedade intelectual com audiência garantida ficou praticamente inexplorada. Dado o pedigree dos criadores - Mazin criou Chernobyl, minissérie vencedora do Emmy, enquanto Druckmann e seu estúdio, Naughty Dog, são considerados referências para as narrativas de games - os fãs esperam que The Last of Us seja diferente. De qualquer forma, os espectadores devem se preparar para ver mais jogos na tela em breve: algumas das outras franquias populares de videogames com adaptações para cinema e TV em andamento são Twisted Metal, Ghost of Tsushima e Assassin’s Creed.

Numa entrevista por vídeo no final do mês passado, Mazin e Druckmann falaram sobre The Last of Us, o que eles mudaram no jogo e o que não mudaram e por que sua filosofia de adaptação foi cortar grande parte da ação para fazer o mundo pós-apocalíptico parecer mais real. Aqui vão trechos editados da conversa.

Os games Last of Us falam sobre uma pandemia na qual o fungo cordyceps, um fungo de verdade que pode dominar os corpos e mentes de insetos, salta para os humanos e os transforma em zumbis. De repente, essa premissa parece muito menos fantástica.

Craig Mazin: Anos atrás, Neil tomou a decisão inteligente de dizer: quer saber, em vez de vírus zumbi inventado, ou soro da raiva, ou algum inferno sobrenatural onde os mortos se levantam das tumbas...

Neil Druckmann: Radiação!

Mazin: Sim, radiação, o que é um ultraje. Em vez de tudo isso, por que não procuramos algo que seja real? Foi o que ele fez. Quer dizer, é isso que o cordyceps faz com as formigas. Adoro essa ciência.

Druckmann: Parte do sucesso do jogo foi que tentamos deixá-lo o mais fundamentado possível. E com a série podemos levar essa filosofia ainda mais longe. Então, se a pandemia parece tão real (nos jogos), mesmo que tenha sido escrita antes da pandemia de verdade, é porque estávamos olhando para coisas como o Katrina. É onde o governo fracassa, onde as pessoas podem ficar realmente egoístas, onde podemos ver grandes atos de amor.

Os gamers geralmente são da opinião de que as adaptações dos games são horríveis. Vocês dois parecem concordar. Por que vocês acham que as adaptações foram um fracasso?

Mazin: Tem muita coisa cringe por aí.

Druckmann: Às vezes, o material de origem simplesmente não é forte o bastante para uma adaptação direta. Então, tudo o que resta é um nome que tem algum valor, mas na verdade você está começando do zero. Outras vezes, os responsáveis não são gamers. Não entendem porque essa coisa é especial. Eles se apegam a coisas superficiais e pensam, por exemplo, que os gamers querem ver aquele momento ou aquela arma do jogo.

Mazin: Videogames muito bons são muito bons por causa da jogabilidade, mas conceitualmente talvez já sejam cópias de alguma outra coisa. Uma cópia de ‘Aliens’. Uma cópia de ‘Caçadores da Arca Perdida’. Você adapta e tem a cópia de uma cópia, aí fica faltando um pouco de frescor.

Então, o que vocês tentaram fazer diferente?

Druckmann: O mais importante foi manter a alma, a questão central: os relacionamentos. O que faz a série são os personagens, os argumentos filosóficos tipo “os fins justificam os meios?”. Ou “qual é o tamanho da tribo de que você vai cuidar?”

A parte menos importante foi a jogabilidade. No jogo, temos longas sequências de ação para colocar você em estado de fluxo, o que faz com que você se conecte melhor com o personagem - você se vê como o personagem. Mas, se você quiser botar isso na tela, que é um meio passivo, não vai funcionar. E é nisso que as pessoas costumam errar. A conversa com Craig e com a HBO, conversa que adorei, foi: “Não vamos nos concentrar na ação”.

Diante de todos os fracassos, por que vocês acham que o apetite por adaptações de games de repente ficou tão grande?

Mazin: Há duas razões possíveis, uma boa e outra nem tanto. A indústria de videogames vem fazendo um trabalho incrível. Parece natural que, quando os jogos ganham esse impressionante espaço narrativo, você comece a pensar em adaptações. Essa é a razão boa.

E aqui vai a ruim: alguém que não sabe nada sobre videogame olha para um PDF de quantas cópias foram vendidas e diz, “Bom, vamos fazer isso. Precisamos do título e do personagem, e o personagem deve se parecer com o cara do jogo, e o resto tanto faz, vamos contratar umas pessoas aí”.

Quais são algumas das diferenças em como vocês constroem um personagem para um meio interativo versus um meio passivo?

Druckmann: Nos games, existem certas restrições. Joel (o principal personagem jogável do game) precisa ser hábil o suficiente para espelhar o que você está fazendo no jogo. Então, por exemplo, ele rola no chão e mata pessoas. Se de repente tivéssemos uma cena em que ele reclama de dor no joelho, ocorreria uma desconexão. No caso do Joel da série, como você não tem que rolar com ele nem lutar contra todas aquelas pessoas, havia essa ideia de: “E se explorarmos sua idade e como ele está esgotado pelos anos?” Fisicamente, ele se torna uma pessoa diferente, mais realista do que poderíamos ter feito no jogo.

Mazin: Algumas partes dos games, por causa do seu design, precisam violar a realidade. Em The Last of Us - ou qualquer jogo onde você joga com alguém que tem armas e luta contra outras pessoas que têm armas - você vai levar um tiro. E aí você se cura com um curativo e umas pílulas, coisas assim. Portanto, explorar a fragilidade do corpo faz parte de como honramos esse meio diferente. Um único tiro, se não for fatal, pode causar danos permanentes. Não tem curativo para isso.

Vocês estão ansiosos para ver a reação dos fãs do game?

Mazin: Meu trabalho era estar conectado com meu próprio fandom e pensar em mim como representante de muitas pessoas, perguntar o que seria importante para mim, o que atrapalharia se não estivesse na série. Acredito que a maioria dos fãs vai reagir positivamente, porque o fizemos com muito amor. Mas, se as pessoas reagirem mal, também vou entender. Faz parte de estar profundamente conectado a algo.

Druckmann: Meu medo - e isso entra numa conversa geral sobre fandom - é que nosso elenco ou qualquer pessoa de nossa equipe seja atacado ou insultado. Depois de The Last of Us II, nada que alguém diga online pode me afetar. Mas odeio quando alguém sofre com essas coisas.

Você está se referindo ao assédio online, com ameaças de morte, envolvendo, entre outras coisas, o gênero e a sexualidade de certos personagens nos jogos Last of Us.

Druckmann: Aprendi a simplesmente aceitar e não dar muito peso. Não me deixo guiar pelo medo. Bem ao contrário. Quando vem certa reação a uma ideia, quer dizer que é uma ideia que vale a pena explorar. / Tradução de Renato Prelorentzou