‘The Last Of Us’: HBO renova série para segunda temporada

O terceiro episódio de The Last Of Us ainda nem foi ao ar e a HBO já anunciou que a segunda temporada da série inspirada no jogo de sucesso mundial foi renovada pra uma segunda temporada. O drama original dos cocriadores Craig Mazin (vencedor do Emmy por Chernobyl, da HBO) e Neil Druckmann (criador e roteirista da premiada franquia de videogames e copresidente da Naughty Dog) marca a maior estreia de um primeiro episódio de uma série da HBO na HBO Max, superando os lançamentos dos primeiros episódios de A Casa do Dragão e Euphoria (o da segunda temporada) nas primeiras 24h, na América Latina.

“Craig e Neil, junto com a produtora executiva Carolyn Strauss, elenco e equipe fenomenais, definiram um gênero com a primeira temporada notável de The Last Of Us”, disse Francesca Orsi, vice-presidente Executiva de Programação e chefe de Séries Dramáticas e Filmes da HBO. “Depois de estrear essa temporada inesquecível, mal posso esperar para ver a equipe se sobressair novamente com a segunda temporada”.

Cena da série 'The Last of Us' da HBO. Foto: HBO

“Estou humildemente honrado e muito empolgado por tantas pessoas terem acompanhado e se conectado com nossa narrativa da jornada de Joel e Ellie. A colaboração com Craig Mazin, nosso incrível elenco e equipe, e a HBO superaram minhas já altas expectativas”, disse Neil Druckmann, produtor executivo. “Agora estamos absolutamente encantados de poder fazer isso novamente com a segunda temporada! Em nome de todos da Naughty Dog e da PlayStation, obrigado!”.

A série conta o que acontece vinte anos depois da civilização moderna ter sido destruída. Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente, é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma jornada brutal e angustiante, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos dependendo um do outro para sobreviver.

No elenco estão Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (que dublou a personagem nos jogos The Last of Us e The Last of Us Part II), Jeffrey Pierce como Perry (também dublou o personagem Tommy nos jogos), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon e Elaine Miles como Florence.

Novos episódios da série são apresentados todos os domingos, às 23h, na HBO Max e HBO. Os fãs também podem curtir o The Last of Us Podcast, podcast oficial da série no qual Troy Baker, que interpreta Joel no videogame, conversa com os criadores da série Craig Mazin e Neil Druckmann para se aprofundar nos temas de cada episódio.