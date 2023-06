‘The Last of Us’: Matthew McConaughey no lugar de Pedro Pascal?

Craig Mazin, co-criador da série The Last os Us, revelou em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, com Josh Horowitz, que Pedro Pascal quase não interpretou Joel - isso porque ele tinha uma lista com outros nomes, que incluia o vencedor do Oscar Matthew McConaughey.

“Eu conversei com Matthew. Não posso dizer que foi uma série [de conversas]. Foi mais como: ‘Ei, podemos falar sobre isso’”, disse, completando que o astro de The Mandalorian estava com a agenda cheia.

Cena da série 'The Last of Us', Bella Ramsey e Pedro Pascal Foto: HBO/Divulgação

“Pedro estava em nossa lista desde o início, mas nos disseram que ele estava indisponível. Então, quando estávamos falando sobre a série, recebi uma ligação do seu agente [McConaughey], que me disse: ‘Sabe, ele pode estar disponível’”, revelou.

“Matthew McConaughey é um ator incrível. Tenho certeza de que teria sido ótimo, mas teria sido diferente, e gosto do que fizemos, então o que posso dizer, acho que funcionou”, completou Mazin.

Pascal estrelou ao lado de Bella Ramsey, que interpreta Ellie. Craig Mazin e o criador do videogame Neil Druckmann atuaram como escritores e showrunners da série disponível na HBO Max. Outro ator que estaria na disputa era o vencedor do Oscar Mahershala Ali.