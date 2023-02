‘The Last of Us’: sétimo episódio revela a origem e a paixão de Ellie; veja detalhes

(Atenção: o texto a seguir traz spoilers do sétimo episódio)

The Washington Post - O sétimo episódio de The Last of Us responde imediatamente à pergunta feita pelo suspense do último episódio: Sim, Joel ainda está vivo - e Ellie está tentando freneticamente mantê-lo assim. Mas este episódio também começa com um suspense: Ellie seguirá o conselho de Joel e retornará à segurança da comuna de Jackson?

Mas primeiro, temos que conhecer Ellie em seus próprios termos. Este episódio é um flashback estendido de quando Ellie era uma estudante treinando para ser um soldado da Agência Federal de Resposta a Desastres (Fedra), a organização militar fascista que luta para manter a ordem nas principais cidades. Nenhuma surpresa: ela é uma criança que sempre se mete em problemas e não dá ouvidos prontamente a figuras com autoridade. Depois de uma briga com um valentão, Ellie é repreendida por um oficial da Fedra que diz que ela está jogando fora um futuro potencial de se tornar uma oficial. O oficial tenta convencer Ellie, elogiando-a: “Há uma líder em você”.

Por meio dos olhos de Ellie, temos uma visão mais aprofundada da enigmática e moralmente comprometida instituição Fedra. Ele finge ser benevolente, mas, na verdade, é uma organização formada principalmente por oportunistas egoístas.

Mais tarde, Ellie está de volta a seu quarto, cercada por coisas que a fascinam: adesivos de dinossauros, histórias em quadrinhos sobre aventureiros espaciais, um pôster de Mortal Kombat II, fitas cassete de música de A-Ha e Etta James, e sua faca. É um dormitório militar, tradicional, com o famoso recado de “luzes apagadas” para a hora de dormir. Ela está sozinha em um quarto preparado para dois. Alguém entra furtivamente enquanto ela está dormindo e coloca a mão sobre sua boca. Ellie reage de forma raivosa, chuta o intruso e aponta sua faca.

Cena do sétimo episódio de 'The Last of Us', que se passa em um shopping Foto: HBO

É sua melhor amiga, uma garota chamada Riley, que está desaparecida há três semanas. Riley achou que Ellie gostaria de ser surpreendida: “Na minha opinião, você adorou”, diz a garota.

Riley explica que fugiu para se juntar aos Fireflies, o grupo rebelde rotulado de terrorista pela Fedra. Ela convida Ellie para sair por algumas horas para que possa explicar tudo - e promete mostrar a Ellie “a melhor noite da (sua) vida”. Ellie fez exercícios militares onde foi ensinada a matar vaga-lumes. Ainda assim, ela finalmente vai com Riley.

Riley repreende Ellie por ter brigado com aquele valentão, aconselhando-a a escolher suas batalhas. Apesar de ser chamada de “líder” em potencial por aquele funcionário da Fedra, é interessante ver Ellie se submeter a Riley da mesma forma que se submete a Joel. Ellie se irrita ao aceitar conselhos, mas você pode dizer que ela está internalizando o que ouve de pessoas de quem depende ou admira. As duas conversam de brincadeira e vagam pela zona de quarentena (muito tempo sem ver, Boston). A iluminação nesta sequência parece a de um palco, e as duas obviamente estão correndo em um telhado encenado. Mas isso parece intencional; as cores se destacam e acentuam o clima mais leve.

As amigas encontram um cadáver no caminho, para a grande surpresa de Riley, lembrando ao público que, embora este episódio se concentre no drama adolescente, ele ainda se passa em um mundo condenado. Talvez um pouco chapada ao ver um cadáver, Ellie pede a Riley para segurar sua arma. Ao longo desta série, Ellie recua sempre que a violência acontece ao seu redor. Ela não pode deixar de ficar fascinada com a morte e as coisas que a causam.

Ao longo de toda esta viagem ao shopping, Ellie cutuca e cutuca Riley sobre sua suposta “traição” de Fedra e a deserção para os Vaga-lumes. Riley fornece provavelmente o maior contexto do programa até agora sobre como os Fireflies são organizados e recrutados e como eles fazem seus negócios. Ambos os personagens defendem seu “lado” e é surpreendente ver o quanto Ellie defende a Fedra.

Eles finalmente chegam ao shopping e Riley ilumina toda a instalação com alguns interruptores. Não tenho certeza se as luzes do shopping funcionam assim, mas ei, sou apenas um jornalista. Aqui, o episódio bombardeia o espectador com marcas modernas como CVS, Panda Express, o onipresente Subway e até GameStop. Riley está aqui para mostrar a Ellie um ótimo momento no shopping. Ellie se delicia ao ver uma escada rolante pela primeira vez e passa um ou dois minutos encantando Riley (e o público) brincando com a física aparentemente impossível das escadas rolantes.

Riley pergunta por que alguém precisaria de uma peça de lingerie da Victoria’s Secret. Ellie responde “Você precisa que eu explique isso para você?”, o que é outro destaque do trabalho criativo de Bella Ramsey. Sua Ellie pode parecer um pouco crescida demais, mas muito desse episódio enfatiza sua juventude; ela ri durante a maior parte do tempo. Ramsey, de 19 anos, interpreta de forma convincente uma garota que ainda está amadurecendo.

Riley diz que quer mostrar a Ellie as “quatro maravilhas do shopping”. O primeiro é um carrossel com um “cavalo mágico”, como Ellie o chama; ela se delicia com mais uma peça de maquinário que faz as coisas se moverem por conta própria. Aqui temos os primeiros indícios de romance enquanto as duas cavalgam seus cavalos mágicos entre as luzes. A fotografia da cena é apertada, pois as duas personagens navegam em seus sentimentos. Ellie ainda não consegue esquecer que Riley a deixou para trás e novamente questiona os Vaga-lumes - quase como se ela sentisse ciúmes e rejeitada. Riley diz que simplesmente não se sentia apreciada com Fedra.

A próxima diversão é uma parada rápida em uma cabine de fotos de shopping. O terceiro é um fliperama, ou para Ellie, a “coisa mais linda” que ela já viu. Milagrosamente, a máquina Mortal Kombat II ainda funciona. Este é o universo da marca HBO e Warner Bros. Discovery em funcionamento - a Warner também é dona da franquia Mortal Kombat. Aqui vemos Riley jogar como Mileena e realizar com sucesso seu movimento de finalização de Fatality (o que provavelmente conta como mais um milagre). Como diabos uma garota de 17 anos em um pós-apocalipse fúngico aprendeu esse movimento? Ela encontrou um guia de estratégia impresso? GameFAQs.com, um site de dicas de jogos, certamente também não funciona neste mundo. Ela até ensina Ellie a fazer um movimento final para outro personagem, Baraka.

É aqui que o público percebe que há zumbis rondando no shopping, quando alguém acorda nas proximidades. Riley leva Ellie para uma sala que ela transformou em um esconderijo para oferecer um presente (o livro de trocadilhos pelo qual Ellie fica obcecada durante a série) e Ellie descobre que Riley está fazendo bombas para os Vaga-lumes. Ellie fica chateada com isso: aquelas bombas poderiam ter sido usadas para matá-la. Ellie sai furiosa, enquanto Riley luta para se explicar. Ela finalmente admite a verdade: ela trouxe Ellie ao shopping para passar uma última noite com ela. Os Fireflies a designaram para um cargo em Atlanta, e Marlene (a líder do Boston Firefly desde o primeiro episódio) se recusou a deixar Riley levar Ellie com ela.

Ellie pretende deixar Riley, mas volta para encontrá-la em uma loja de Halloween. Ela quer o livro de trocadilhos que Riley estava prestes a lhe dar de presente. As duas fazem as pazes e Ellie parece aceitar a decisão de Riley. Em um esforço para salvar a noite, Riley coloca uma fita no sistema de alto-falantes da loja e as garotas dançam. Ellie interrompe sua dança estranha para implorar a Riley que fique. Riley aceita. Ellie se lança para um beijo e finalmente conseguimos a confirmação de que Riley era mais do que apenas uma “melhor amiga” para ela. Ellie amava Riley.

Mas este é The Last of Us e nenhum momento de ternura dura: o zumbi mencionado invade a festa. Depois de uma luta, Ellie consegue matá-lo. Tremendo e com os olhos arregalados, Ellie está emocionada com sua morte - antes de perceber que tanto ela como Riley foram mordidas. O grito de Ramsey aqui é surpreendente e triste. Ellie destrói a loja enquanto Riley afunda no chão em descrença. Restam apenas duas opções para a dupla, diz Riley: pegar o “caminho mais fácil” ou “ser poético e perder a cabeça juntos”. Riley diz que elas devem se comprometer a continuar, não importa quanto tempo demore. Embora não vejamos, sabemos como público que Ellie teve que matar Riley antes de perceber sua própria imunidade.

Voltamos ao presente. Ellie não deixa Joel. Em vez disso, ela procura freneticamente na casa em que eles estão se escondendo por qualquer coisa que possa salvá-lo. Ela encontra uma agulha e linha e costura a ferida de Joel antes da cena ir para o blackout. Ellie não vai deixar Joel para trás.

Algumas notas e observações:

1) Este episódio inteiro é uma recontagem de um capítulo que não estava no lançamento original; foi exibido posteriormente, como conteúdo para download. É importante, pois confirma Ellie como gay e expõe seu trauma fundamental, assim como releva como o programa tratou da morte da filha de Joel. Este é provavelmente também o episódio que mais imita a versão do videogame, já que a jogabilidade de Left Behind consistia principalmente em andar e falar. É um estilo de jogo às vezes chamado de “tour de prestígio”, popularizado pelo desenvolvedor Naughty Dog em seus esforços para contar histórias de videogame além da violência.

2) A sequência do jogo de fliperama ressalta uma enorme diferença em quão eficaz pode ser a narrativa de videogame. No show, a máquina simplesmente funciona e as duas garotas realmente jogam. No videogame, as máquinas de fliperama estão quebradas e, em vez disso, Riley pede a Ellie que imagine o videogame em sua cabeça. O jogo tenta recriar essa experiência para o jogador com prompts de botão enquanto a câmera dá zoom no rosto de Ellie e ela reage a seus sonhos eletrônicos. Esta foi uma sequência adorável e emocionante que elevou Ellie ao centro deste universo. Infelizmente, não foi possível recriá-lo para a série.