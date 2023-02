The Last of Us: Vamos falar sobre o beijo zumbi no episódio 2

Atenção: este artigo contém spoilers do episódio 2 de The Last of Us e do videogame The Last of Us.

The Washington Post - Não deveria ser surpresa que um programa de TV sobre zumbis infectados por fungos em algum momento se entregasse ao horror corporal. Eu ainda estava surpreso quando isso aconteceu.

No final do segundo episódio de The Last of Us, exibido pela HBO e HBO Max no domingo, é revelado que Tess, a parceira de Joel no crime, foi infectada. Para piorar a situação, uma horda de zumbis está a caminho do local do trio. Enquanto Joel e Ellie, os protagonistas da série, fogem, Tess fica para trás para desacelerar os zumbis virando alguns barris de gasolina e detonando um estoque de granadas deixadas por um grupo de contrabandistas e lutadores pela liberdade. Mas antes que ela pudesse lançar sua armadilha, é abordada por um zumbi ainda de aparência humana, que a beija na boca - com tentáculos parecidos com águas-vivas saindo de sua boca e se contorcendo na dela.

Minha primeira reação foi de nojo. Minha segunda: por que diabos os criadores do programa fizeram isso?

Cena do segundo episódio da série, exibido no domingo Foto: HBO

A sequência se desenrola de maneira diferente no show e no jogo, onde Tess é morta por agentes da FEDRA, o pseudogoverno autoritário apoiado após o apocalipse zumbi. Veja como o showrunner Craig Mazin explicou a mudança para Elise Favis, minha ex-colega, que recentemente o entrevistou para o The Washington Post.

“Então, eu faria a Neil (Druckmann, co-criador de ‘The Last of Us’) mil perguntas irritantes, especialmente no início”, disse Mazin. “E eu me lembro que uma das que fiz foi: por que os soldados da FEDRA estão aqui? Se a cidade aberta é muito, muito perigosa, parece que eles estão indo muito, muito fora de seu caminho para encontrar Tess e Joel. Eles podem dizer: ‘Hei, eles fizeram uma coisa terrível, mas vão ser mortos lá fora. Então, o que nos importa? Certamente não vamos deixá-los voltar. Se voltarmos a ver seus rostos, vamos pegá-los. E (Druckmann) disse, ‘Ok, isso é justo.’”

A equipe criativa optou, em vez disso, por usar o episódio como uma oportunidade para estabelecer algumas regras básicas - tanto para Ellie quanto para os telespectadores.

“Uma das necessidades que tínhamos era mostrar como os infectados dominam uma cidade”, disse Mazin. “Como funcionam? Como infectam? Quantos deles estão por aí? Que tipos existem? E isso naturalmente levou ao que fazia sentido para aquele final, que era ele ser infectado em vez de soldados FEDRA. Mas você verá soldados da FEDRA novamente, mas não em Boston.”

Isso pode explicar porque os zumbis matam Tess em vez de FEDRA, mas além da utilidade dos showrunners, vale a pena considerar o que a cena atualizada faz simbolicamente e o que a mudança significa no contexto da história. O que significa um beijo? Podemos associar gratuitamente aqui. Beijos podem ser românticos. Eles podem simbolizar o amor. Eles podem ser não consensuais. Há o beijo de Judas, o beijo da morte. Lembra de Cat Person?” Os beijos podem ser carinhosos, molhados, ruins, desleixados, entediados. Há bisous, uma saudação francesa brincalhona que envolve beijos leves nas bochechas. Ao longo da história, os beijos significaram muitas coisas. Então, o que o beijo zumbi significa aqui?

Existem algumas interpretações que eu acho que uma pessoa pode chegar razoavelmente de boa fé. É possível que os showrunners deste programa de TV de drama de terror quisessem uma cena dramática e horripilante de horror corporal. Mas arranhando um pouco a superfície, tanto o beijo quanto seus tentáculos dão a sensação de que Tess está sendo bem-vinda em uma nova “comunidade” de infectados. Também há algo que lembra o beijo de Judas; pode sinalizar que, se Tess não conseguir detonar os explosivos ao seu redor, ela acabará se tornando um monstro e infectará outras pessoas - passando de alguém tentando salvar a humanidade para alguém que a trairá.

Outro significado possível é relevante para o relacionamento de Tess com Joel. Antes de morrer, Tess diz a Joel que nunca pediu a ele para sentir o que ela sentia (que significa: retribuir seu amor). O beijo zumbi é uma inversão grotesca do que Tess parecia querer muito de Joel: intimidade, proximidade, unidade. Mas essa proximidade tem um custo: a perda de sua identidade e humanidade.

Há uma última interpretação, menos caridosa. O beijo é claramente não consensual, uma ficcionalização sombria da cultura do estupro e o tipo de comportamento brutal que tantas pessoas sofrem mesmo em nosso atual não-apocalipse. (Você pode ler isso como crítica ponderada ou reprodução impensada.) E talvez os showrunners, que são homens, não pensaram que poderia ser cruel enviar uma mensagem estranha para sujeitar uma das personagens femininas mais proeminentes do programa (até agora) para um destino ainda pior do que ela sofreu no jogo, e de uma forma mais sinistra.

Um momento do segundo episódio da série The Last of Us Foto: HBO

Essas diferentes interpretações podem, é claro, se sobrepor. O significado é confuso e você pode escolher acreditar em vários deles ao mesmo tempo. Eu também alertaria que provavelmente não há uma interpretação correta, mesmo que Mazin e Druckmann possam ter uma preferida. Uma boa maneira de pensar sobre essas leituras é como paradas em uma linha de metrô. Você tem seu destino, outras pessoas têm as delas e, a qualquer momento, você pode voltar à linha e ir para outro lugar. E se, por exemplo, no final da temporada, Mazin e Druckmann optarem por matar outras personagens femininas com abandono e de maneiras igualmente grotescas, você pode pegar uma carona de uma interpretação para outra.

Tentar analisar o significado do beijo levanta a questão de como você assiste TV. No caso de The Last of Us, acho que existem aproximadamente dois tipos de espectadores. Existem aqueles que compram a ficção do show e interpretam as coisas que acontecem na tela de forma muito simples, como uma história. E há aqueles que assistem ao programa e o veem como o produto do trabalho de centenas de pessoas, e veem o processo como resultado das escolhas dos criadores. É a diferença entre dizer “Não acredito que Joel fez X” e “Por que Mazin e Druckmann criaram um episódio em que Joel fez X?”

Como a franquia The Last of Us existe há quase 10 anos, muitas pessoas estão instintivamente no último campo, tendo visto Druckmann em particular elevado de diretor de jogo aleatório a celebridade menor na cultura dos videogames. E minha primeira reação foi assim também. Por que, eu me perguntei, esses dois criadores optaram pelo que parecia ser apenas uma morte televisionada mais repugnante para Tess? Tendo passado mais algum tempo com a cena enquanto trabalhava na minha recapitulação do episódio - e tentando pensar sobre isso em seus próprios termos -, acho que a maneira como o programa interpreta a cena é a segunda interpretação, aquela que se concentra na relação de Joel e Tess. Todo o episódio é sobre a dinâmica deles e como Tess e Joel diferem em sua relação com Ellie.

Com esse spin, a cena parece mais do que apenas um nojo. E, no entanto, não posso deixar de me sentir desapontado. A busca por um significado mais profundo foi divertida no que diz respeito a passar algumas horas, mas a interpretação aparentemente correta não é tão reveladora ou interessante, e é por isso que à primeira vista parece apenas uma morte horrível e vagamente sexualizada de uma personagem importante.

Já sabíamos que Tess queria mais de Joel do que recebia. Já temos os horrores deste apocalipse. Mas, além disso, apesar de todos os seus olhares e grosseria, o show é leve em caracterização significativa. É isso que torna tão difícil estabelecer uma interpretação - e ler a cena como grosseira por si só é tão fácil.

