The Mandalorian: 3ª temporada da série com Pedro Pascal ganha data de estreia

Na noite de quinta, na CCXP, a Disney divulgou a aguardada data de estreia da terceira temporada da série The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal. A partir de 1.º de março do ano que vem, os fãs poderão acompanhar a sequência da história. O anúncio no evento realizado em São Paulo contou com a presença virtual dos criadores da série, Jon Favreau e Dave Filoni.





Terceira temporada de The Mandalorian estreia em março de 2023





The Mandalorian, ou O Mandaloriano, traz a saga de um guerreiro solitário que viaja por todos os cantos do universo que foram esquecidos e sofrem com o descaso. Pistoleiro e corajoso, ele lida com o impacto da queda do Império e a Primeira Ordem que está por vir. A primeira temporada estreou em 2019 e a segunda, em 2020.





